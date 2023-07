Todas las novedades del mercado de pases del fútbol argentino

Juan Pablo Álvarez y Franco Quinteros regresaron a Banfield

El atacante finalizó su préstamos con Colón, mientras que el lateral izquierdo regresa desde Sarmiento de Junín. Ambos ya se encuentran entrenando a la par del plantel profesional.

Nahuel Tenaglia volvió a Talleres, pero Alavés negocia por comprarlo

El lateral derecho regresó al conjunto cordobés tras una temporada y media en el Alavés de España y ya se entrena al mando de Javier Gandolfi. Sin embargo, luego de un gran rendimiento, el conjunto español se encuentra negociando su fichaje. Según Mundo Deportivo, Talleres pide 1,5 millones de euros por el marcador de punta.

Santiago Mele rescindió en Unión para jugar en Junior de Barranquilla

El arquero, de 25 años, tenía contrato con el Tatengue hasta fin de año, pero el vinculo contenía una cláusula que le permitía salir en caso de recibir una oferta superior. La entidad de Colombia llegó a un acuerdo con Plaza Colonia de Uruguay, club dueño del pase, por un préstamo por un año y opción de compra.

El arquero uruguayo llegó al club santafesino en enero del 2022 con su compatriota Gustavo Munúa como entrenador. En total atajó 58 partidos, en donde recibió 65 goles y mantuvo la valla invicta en 19 cotejos.

Brian Blando dejó Lanús y se fue a préstamo a O'Higgins

El delantero, de 28 años, tiene contrato con Lanús hasta fines de 2025, pero tan sólo sumó un puñado de minutos en cuatro partidos en el Granate. El préstamo es de cinco meses, sin cargo y con opción de compra.

Cristian Olivera y Thiago Borbas, dos que interesan en Racing

Borbas juega en Bragantino como centrodelantero, aunque puede desempeñarse por la banda derecha. A principios de 2023 llegó al equipo brasileño con 21 años, debido a que compraron el 55 por ciento del pase por cinco millones de dólares. Desde la Academia se contactaron con el jugador, a pesar de que suma minutos en el equipo y de que es integrante de la Selección de Uruguay.

Por su parte, Racing de contactó con Olivera, pero aún no con su representante ni con Almería, club al que pertenece. Al delantero de 21 años se le venció el préstamo a fines de junio con Boston River. En el equipo uruguayo disputó 34 partidos, marcó 10 goles y brindó siete asistencias, y se desempeñó mayormente como delantero o extremo derecho.

Gaspar Servio se fue libre de Rosario Central y firmó con Tacuary

El arquero argentino, de 31 años, rescindió su contrato con la entidad rosarina al perder su puesto con Jorge Broun y firmó en condición de libre por 6 meses con Tacuary de Paraguay, institución que viene de quedar afuera de la Copa Sudamericana 2023 en fase de grupos.

Maxi Romero extendió su vínculo con Racing

Maximiliano Romero, uno de los delanteros de Racing, renovó su préstamo con el club hasta diciembre de 2023, debido a que vencía el año pactado, y además acordaron que desde la institución harían uso de la opción de compra el jugador en caso de que cumpla objetivos, entre los que se encuentran jugar cuatro partidos más.

Tomás Muro firmó en Orenburg de Rusia y dejó Gimnasia

El acuerdo entre Gimnasia y Orenburg es total por el mediocampista. El club ruso acordó la compra del 50 por ciento de la ficha del futbolista que firmar contratos hasta junio del 2026, a cambio de una suma cercana a 1.300.000 dólares.

Lucas Pratto dejó Vélez y está libre

Pratto, quien había vuelto al club a mediados de 2021 y había firmado contrato hasta diciembre de 2023, dejó de ser parte de Vélez hace unos días tras ausentarse de las prácticas. Se desvinculó y actualmente está en condición de libre.

Ramiro Carrera regresó a Atlético Tucumán

Hace unos días, Atlético Tucumán oficializó la llegada de Ramiro Carrera. El mediocampista pudo sellar su retorno al Decano tras su paso por Cruz Azul, club dueño de su ficha, aunque recién podrá jugar a partir del próximo campeonato.

Jan Hurtado regresó a Boca

Jorge Almirón se encontró este lunes en el entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza con un futbolista que regresó de un préstamo y no se trata de Jorman Campuzano. El que volvió fue Jan Carlos Hurtado, el centrodelantero venezolano que llevaba tres años lejos del club desde su salida a mediados de mediados de 2020.

Hurtado tiene apenas 23 años y viene de sumar 78 partidos y ocho goles en Red Bull Bragantino, aunque este año no fue tenido en cuenta, fue separado del plantel por bajo rendimiento y no pudo sumar minutos. Habrá que esperar si se queda o no.

Mauricio Cuero rescindió su contrato con Independiente

Mauricio Cuero, uno de los delanteros que tuvo Independiente en el primer semestre, rescindió su contrato común acuerdo a finales de junio y está en condición de libre.

El colombiano cobró su sueldo hasta junio, según informó el club, y resignó lo que le correspondía hasta la finalización de su contrato, que era hasta diciembre de 2024, ya que al llegar al club a fines de 2022 firmó por dos años.

Estudiantes compró a Ascacíbar y se queda por dos temporadas

Ascacibar, de 26 años y con pasos por el Sttutgart y Herta Berlín de Alemania y Cremonese de Italia, decidió en el último mercado de pases volver al país por una situación personal y seguir jugando sólo en Estudiantes. Se había fijado una posibilidad de compra a manos del dueño de su pase, Herta Berlín, que asciende a los 2,5 millones de dólares que se pagarán en cuotas a lo largo de dos años.

Sin perder tiempo, Estudiantes aseguró la permanencia del Rusito en una negociación que incluye el 90 por ciento de la ficha. De esta manera, y con un nuevo contrato más largo y seguro, Estudiantes y el Rusito seguirán juntos como ambas partes deseaban.

Andrés Vombergar, libre de San Lorenzo rumbo a Emiratos Árabes

El delantero, de reciente paso por San Lorenzo, dejó el club a finales de junio para sumarse en condición de libre al Ittihad Kalba de la liga de Emiratos Árabes.

Matías Rojas se fue libre de Racing para incorporarse a Corinthians

Corinthians de Brasil compró el 80 por ciento de los derechos económicos de Matías Rojas, en nueve millones de dólares según la prensa brasileña. Tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia, el jugador se fue libre de Racing.

Payero se fue de Boca y retornó a Middlesbrough

Martín Payero, titular en Boca ante Monagas por la Copa Libertadores 2023, terminó desvinculándose del club el 30 de junio por haber finalizado su préstamo de Middlesbrough, sin uso de la opción de seis millones de dólares de parte xeneize.

Lucas Merolla se fue libre de Huracán

El defensor, que a principios tenía todo acordado para sumarse a Boca, se fue del Globo en condición de libre y se sumará a Mazatlán de la Liga MX a partir del segundo semestre de 2023.

Unsain dejó Defensa y Justicia para sumarse a Necaxa

Ezequiel Unsain llegó a Defensa y Justicia en 2017 proveniente de Newell's y, tras casi siete años más tarde, se fue como ídolo. El arquero fue vendido al Necaxa, donde firmó un contrato por 4 años con opción a extenderlo a un año más.

Independiente quiere incorporar a Wanchope Ábila

Independiente buscará reforzarse en este mercado de pases y entre las opciones que aparecen el cuerpo técnico que encabeza Ricardo Zielinski quiere contar con el actual delantero de Colón Ramón Ábila, quien ya había estado en el radar del conjunto de Avellaneda a principios de este año.

Wanchope es uno de los que le gusta al Ruso para reforzar la delantera en la que no tiene muchas variantes ya que cuenta con Martín Cauteruccio, el goleador del equipo, Matías Giménez y luego varios juveniles como Santiago Hidalgo, Tomás Rambert y Santiago López.

Gattoni se fue de San Lorenzo para emigrar a Sevilla

Luego del pase a playoff de octavos de la Sudamericana, con el triunfo 4-1 sobre Estudiantes de Mérida, Gattoni jugó su último partido en San Lorenzo para emigrar a Sevilla, club que ofertó 1.500.000 de dólares limpios a principios de año, que era lo que la dirigencia pretendía para desprenderse del defensor de 23 años. El central estará en el equipo español por cuatro años, hasta junio de 2027.

Guillermo Enrique, con un pie en Racing

Durante el fin de semana, la Academia avanzó fuerte en las negociaciones con el Lobo y así, luego del encuentro de esta noche contra Newell’s, donde Enrique fue convocado y viajó a Rosario, se podría cerrar el refuerzo. En cuanto a los detalles, la venta sería de aproximadamente el 80 por ciento del pase y en una suma que ronda los 1.2 millones de dólares.

Ramiro Funes Mori pegaría la vuelta a River

El Millonario ya tendría cerrado a su primer refuerzo en los próximos días. El defensor Ramiro Funes Mori viajará a la Argentina para firmar un contrato hasta diciembre del 2026 y retornar al club que lo vio nacer. Por ende, Demichelis contará con una alternativa interesante para armar una zaga que estuvo diezmada en su momento por las diversas lesiones.

Campuzano sería el primer refuerzo de Boca

Campuzano se encuentra a préstamo en el Giresunspor de Turquía, club en el que lleva disputados 22 partidos y marcó dos goles, y deberá regresar al Xeneize a mitad de año cuando termine la cesión. Cuando todos los caminos conducían a que el mediocampista colombiano seguiría su carrera en Botafogo de Brasil a partir de junio, Almirón lo pidió de regreso y el pase no prospero.

El flamante DT del cuadro azul y oro lo dirigió a Jorman Campuzano en Atlético Nacional de Colombia, allí el volante central disputó 34 encuentros al mando de Almirón siendo una pieza clave de su equipo. Tal es así que, cuando llegó a San Lorenzo, el técnico lo quiso llevar al Ciclón, pero Campuzano terminó arribando a Boca.