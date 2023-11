Tobías Martínez va por el título del TC Pista y el récord

Otro resultado a tener en cuenta y que podría ubicarlo como piloto récord en TC Pista, es la cantidad de victorias en una temporada. Actualmente el sanjuanino de la Chevy #107, ya es récord pero no en solitario, ya que, al ganar 6 carreras en la temporada, iguala la línea de Guillermo Tambucci en la temporada 1996 (4º fecha en el Gálvez, 6ª en 9 de Julio, 7ª en Rosario, 8ª en La Plata, 9ª en el Gálvez II, y 11ª en 9 de Julio II) y la de Ezequiel Bosio en el 2005 (5ª fecha en Bs As, 7ª en Rafaela, 9ª en Bs As II, 11ª en Paraná, 15ª en Olavarría y 16ª en Río Gallegos).

De esta manera, si Tobías llegara a ganar una de las dos fechas restantes, ya sea este fin de semana en Toay, o el domingo 3 de diciembre en el Villicum, se habrá convertido en piloto récord de victorias, en solitario, con 7 conquistas en la categoría TC Pista.

La actividad comienza este sábado 11 de noviembre con dos tandas de entrenamientos, clasificación y sobre el cierre las series, mientras que el domingo 12, se disputará la final a las 11:55 a 20 vueltas y con transmisión en vivo a través de la TV Pública.