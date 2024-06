Thiago Messi aseguró que cuando sea grande quiere jugar para Argentina

El joven participó de un evento internacional en Estados Unidos donde dio una entrevista con José Ramón de la Morena y habló de varios temas.

“Me pongo más nervioso cuando juego, que viendo a mi padre. Mi mamá está igual, se pone nerviosa”, contó el mayor de los hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo, y también afirmó: “No me importa cómo podría ser mi mejor gol, solo quiero marcar. Pero con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no salí como mi papá. Practico, pero él no me pregunta mucho”.