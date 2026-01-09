Terminó la novela y Boca tendrá su primer refuerzo del año
Boca y Atlético Nacional sellaron un acuerdo tras largas negociaciones y Marino Hinestroza jugará en el Xeneize. La operación rondará los 5 millones de dólares.
Luego de varias idas y vueltas, Boca logró abrochar su primer refuerzo para la temporada 2026. Tras arduas negociaciones, el delantero colombiano Marino Hinestroza se convertirá en el primer futbolista en arribar al Xeneize para nutrir el plantel que dirige Claudio Úbeda.
Fueron varios días de negociación entre Boca y Atlético Nacional de Colombia, dueño del pase de Hinestroza, hasta que finalmente se concretó el acuerdo entre ambas instituciones. Si bien aún no es oficial, la transacción sería de un monto aproximado de cinco millones de dólares por el 80% de la ficha. El extremo de 23 años viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años con el Xeneize.
Quién es Mariano Hinestroza, el nuevo refuerzo de Boca
Marino Hinestroza hizo inferiores en el América de Cali y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil para continuar su formación en juveniles. El delantero no sumó minutos en los equipos mayores de América y Palmeiras y, en 2022, se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año.
Este buen rendimiento le valió para que el Columbus Crew (MLS) posara sus ojos en él y adquiera sus servicios por 3 millones de dólares en enero de 2024. En Estados Unidos, Marino Hinestroza disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.
Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. En este año y medio en el Verdolaga, el delantero disputó 45 encuentros y marcó 8 goles.
Además, este buen rendimiento en Atlético Nacional de Colombia le valió para ser convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero terminó debutando en la siguiente doble fecha ante Perú.