Terminó la novela y Boca tendrá su primer refuerzo del año

Quién es Mariano Hinestroza, el nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza hizo inferiores en el América de Cali y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil para continuar su formación en juveniles. El delantero no sumó minutos en los equipos mayores de América y Palmeiras y, en 2022, se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año.

Este buen rendimiento le valió para que el Columbus Crew (MLS) posara sus ojos en él y adquiera sus servicios por 3 millones de dólares en enero de 2024. En Estados Unidos, Marino Hinestroza disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.

Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. En este año y medio en el Verdolaga, el delantero disputó 45 encuentros y marcó 8 goles.

Además, este buen rendimiento en Atlético Nacional de Colombia le valió para ser convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero terminó debutando en la siguiente doble fecha ante Perú.