Matías Giménez volvió al gol tras superar una larga lesión

Giménez se lesionó en septiembre del año pasado en un partido ante Banfield. El delantero también se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en marzo de 2024 cuando vestía la camiseta de Independiente.

Tras 10 meses de recuperación, volvió a pisar el verde césped en La Paternal. El jugador surgido en San Martín de San Juan anotó, a los 24' del ST, el segundo gol que le dio tranquilidad a Argentinos.