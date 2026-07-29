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Matías Giménez volvió al gol tras superar una larga lesión

Matías Giménez convirtió en el triunfo de Argentinos Juniors a Estudiantes de Río Cuarto y regaló un emotivo festejo. Convirtió tras recuperarse de una lesión en su rodilla.

Argentinos Juniors ganó su segundo partido en el Torneo Clausura con un cómodo 3 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. El momento más emotivo del partido se dio tras el gol convertido por Matías Giménez. El sanjuanino anotó el 2-0 y volvió a convertir tras dejar atrás una dura lesión en su rodilla derecha. El delantero se ganó una ovación de los hinchas del Bicho de La Paternal.

Giménez se lesionó en septiembre del año pasado en un partido ante Banfield. El delantero también se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en marzo de 2024 cuando vestía la camiseta de Independiente.

Tras 10 meses de recuperación, volvió a pisar el verde césped en La Paternal. El jugador surgido en San Martín de San Juan anotó, a los 24' del ST, el segundo gol que le dio tranquilidad a Argentinos.

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Matías Giménez habló al término del partido y reveló el difícil momento que le tocó atravesar durante la larga recuperación.

El gol de Matías Giménez:

La emoción del sanjuanino tras el gol:

Giménez habló después del partido:

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