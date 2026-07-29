Argentinos Juniors ganó su segundo partido en el Torneo Clausura con un cómodo 3 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto. El momento más emotivo del partido se dio tras el gol convertido por Matías Giménez. El sanjuanino anotó el 2-0 y volvió a convertir tras dejar atrás una dura lesión en su rodilla derecha. El delantero se ganó una ovación de los hinchas del Bicho de La Paternal.
Matías Giménez volvió al gol tras superar una larga lesión
Matías Giménez convirtió en el triunfo de Argentinos Juniors a Estudiantes de Río Cuarto y regaló un emotivo festejo. Convirtió tras recuperarse de una lesión en su rodilla.