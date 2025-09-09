"
Solo por hoy: Mastantuono, el heredero de la 10 de Lionel Messi

Ante la baja del astro rosarino y la ausencia de último momento de Thiago Almada, la joya del Real Madrid se quedó el mítico dorsal para el encuentro ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias.

La mítica camiseta número 10 de la Selección Argentina tiene un nuevo dueño, al menos por una noche. Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid que hace apenas semanas cumplió 18 años, será quien porte el dorsal más emblemático frente a Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El juvenil surgido en River recibe este voto de confianza tras la baja anunciada de Lionel Messi y la ausencia de último momento de Thiago Almada, quien arrastraba una molestia física. Si bien se esperaba que el “Guayo” fuera el encargado de usar la camiseta, finalmente fue Mastantuono quien se la calzó, en lo que puede ser un hito en su corta carrera.

image

En caso de ingresar, será apenas su tercer partido con la Mayor, tras debutar ante Chile y ser titular frente a Venezuela en el Monumental. No es un desconocido con la 10 en la espalda: ya la vistió en la Sub-20 durante amistosos, aunque en competencias oficiales ese honor le correspondió a Claudio “Diablito” Echeverri.

El gesto no es menor. José Pekerman, poco antes del choque con Venezuela, ya lo había señalado como el sucesor de Messi: “Va a marcar la historia y nos empieza a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el que nos hará ganar es éste”, dijo en diálogo con DSports Radio.

Los que usaron la 10 en la era Messi

Desde que Lionel Messi se adueñó de la 10 el 29 de marzo de 2009, en un partido ante Venezuela, la camiseta solo cambió de dueño cuando el capitán no estuvo. En total, 16 futbolistas la portaron en su ausencia, entre ellos Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala, Enzo Pérez y Ariel Ortega (en su despedida). Ahora se suma Mastantuono a esa selecta lista.

