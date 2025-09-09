La mítica camiseta número 10 de la Selección Argentina tiene un nuevo dueño, al menos por una noche. Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid que hace apenas semanas cumplió 18 años, será quien porte el dorsal más emblemático frente a Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
Solo por hoy: Mastantuono, el heredero de la 10 de Lionel Messi
Ante la baja del astro rosarino y la ausencia de último momento de Thiago Almada, la joya del Real Madrid se quedó el mítico dorsal para el encuentro ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias.