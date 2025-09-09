Solo por hoy: Mastantuono, el heredero de la 10 de Lionel Messi

El gesto no es menor. José Pekerman, poco antes del choque con Venezuela, ya lo había señalado como el sucesor de Messi: “Va a marcar la historia y nos empieza a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el que nos hará ganar es éste”, dijo en diálogo con DSports Radio.

Los que usaron la 10 en la era Messi

Desde que Lionel Messi se adueñó de la 10 el 29 de marzo de 2009, en un partido ante Venezuela, la camiseta solo cambió de dueño cuando el capitán no estuvo. En total, 16 futbolistas la portaron en su ausencia, entre ellos Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala, Enzo Pérez y Ariel Ortega (en su despedida). Ahora se suma Mastantuono a esa selecta lista.