Sin Enzo Pérez ni Acuña, los convocados de River para enfrentar a Talleres

Tanto el volante como el lateral no se encuentran al 100% desde lo físico, por lo que no serán arriesgados por Gallardo para el duelo en Córdoba. La idea es que lleguen óptimos a la semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Marcelo Gallardo empieza a mover las piezas. River viaja a Córdoba con la obligación de volver a la victoria después de una seguidilla a nivel local que encendió las alarmas en Núñez. Este sábado, visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes con una lista de convocados que llega cargada de novedades y con el objetivo claro de cortar la mala racha para recuperar confianza antes del duelo clave ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina.

Para visitar a la T, River no podrá contar con dos referentes. La principal ausencia es la de Marcos Acuña, que no logró recuperarse del traumatismo en la rodilla izquierda que sufrió contra Rosario Central, lesión que ya le impidió disputar los amistosos de la Selección Argentina en Miami ante Venezuela y Puerto Rico. La misma, fue provocada por una fuerte patada de Franco Ibarra, la cual no terminó siendo sancionada como infracción.

Mientras que la otra baja es la de Enzo Pérez, quien no será parte del viaje para continuar con una preparación física específica pensando en el duelo copero frente a IRM del 24 de octubre. En su lugar, Gallardo podrá volver a contar con Juan Portillo, que cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Rosario Central y se perfila como titular en el mediocampo.

Otra buena noticia para el técnico es la reaparición de Jeremías Ledesma, ya recuperado de una lumbalgia que lo marginó ante Sarmiento. También estará disponible Gonzalo Martínez, que vuelve tras una larga recuperación y buscará sumar minutos en un momento en el que el Millonario puede necesitar de su desequilibrio y experiencia.

Entre los futbolistas que regresaron tras la fecha FIFA, Gallardo podrá contar con Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, todos disponibles para enfrentar al Talleres de Carlos Tevez. No así el ya mencionado Acuña.

En cuanto a los juveniles, el entrenador volvió a apostar por Cristian Jaime, quien dejó una buena impresión en su debut en el Monumental pese a la derrota ante Sarmiento. También sigue en la lista Thiago Acosta, que tuvo su primera titularidad en ese encuentro.

El plantel tiene previsto aterrizar en Córdoba alrededor de las 21 horas y hospedarse en el hotel Quinto Centenario. Allí esperará concentrado un partido decisivo, que puede marcar el punto de inflexión en una temporada irregular.

