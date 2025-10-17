Marcelo Gallardo empieza a mover las piezas. River viaja a Córdoba con la obligación de volver a la victoria después de una seguidilla a nivel local que encendió las alarmas en Núñez. Este sábado, visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes con una lista de convocados que llega cargada de novedades y con el objetivo claro de cortar la mala racha para recuperar confianza antes del duelo clave ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina.
Sin Enzo Pérez ni Acuña, los convocados de River para enfrentar a Talleres
Tanto el volante como el lateral no se encuentran al 100% desde lo físico, por lo que no serán arriesgados por Gallardo para el duelo en Córdoba. La idea es que lleguen óptimos a la semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.