Sin Enzo Pérez ni Acuña, los convocados de River para enfrentar a Talleres

Otra buena noticia para el técnico es la reaparición de Jeremías Ledesma, ya recuperado de una lumbalgia que lo marginó ante Sarmiento. También estará disponible Gonzalo Martínez, que vuelve tras una larga recuperación y buscará sumar minutos en un momento en el que el Millonario puede necesitar de su desequilibrio y experiencia.

Entre los futbolistas que regresaron tras la fecha FIFA, Gallardo podrá contar con Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, todos disponibles para enfrentar al Talleres de Carlos Tevez. No así el ya mencionado Acuña.

En cuanto a los juveniles, el entrenador volvió a apostar por Cristian Jaime, quien dejó una buena impresión en su debut en el Monumental pese a la derrota ante Sarmiento. También sigue en la lista Thiago Acosta, que tuvo su primera titularidad en ese encuentro.

El plantel tiene previsto aterrizar en Córdoba alrededor de las 21 horas y hospedarse en el hotel Quinto Centenario. Allí esperará concentrado un partido decisivo, que puede marcar el punto de inflexión en una temporada irregular.