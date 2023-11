Serie A1: el descenso, al rojo vivo y sólo queda una fecha

Los otros resultados del lunes fueron: Lomas 3 - Valenciano 7; Olimpia 3 - Concepción 3 y Richet 8 - Hispano 5.

La última fecha, que se jugará el miércoles a las 21.30, enfrentará a: Bancaria vs. Unión, UVT vs. Lomas, Valenciano vs. Olimpia, Concepción vs. Richet e Hispano vs. Social.

Los ocho mejores jugarán los cuartos de final, el penúltimo disputará el Repechaje ante el segundo de la A2 y el que termine en la última ubicación perderá la categoría.