Se viene un fin de semana a puro deporte en San Juan

El equipo cuenta con la participación de los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel. Las entradas se venden presencialmente desde las 19 h en las boleterías del estadio (puertas B y C): $6.000 la popular y $12.000 la platea oeste. Los menores de 10 años ingresan gratis.

Motociclismo y karting: motores en marcha

Desde el viernes al domingo, el Circuito San Juan Villicum (Albardón) será sede del Racing Experience Pilots (RxP), una clínica de motociclismo en circuito cerrado para el perfeccionamiento de técnicas de conducción.

Por otro lado, el domingo 8 a las 13 h se corre la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Karting en La Pista Kart de Pocito. La entrada al público cuesta $3.000.

Trail running: desafío en Calingasta

Durante el sábado 7 y domingo 8 se disputa el Reto al Paraje Hilario, en el departamento Calingasta. La prueba de trail running se corre en distancias de 5, 10 y 21 km, abierta a competidores de ambos sexos.

Ciclismo de montaña y ruta: dos citas clave

El domingo 8 se celebra una nueva edición del Desafío Cruz del Tacho, en Pocito, con participación estimada de 400 ciclistas de varias provincias. La carrera forma parte de la cuarta fecha del Campeonato Sanjuanino de Ciclismo de Montaña 2025.

También se correrá la tercera fecha del campeonato de ruta otoño-invierno (categorías Libres y Máster), el sábado 7, desde las 14:30 h en el Complejo El Pinar, Rivadavia.

En Caucete, el domingo se correrá la última fecha del torneo Infanto-Juvenil, desde las 12:30 h. Las inscripciones son el sábado, de 18 a 21, en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina.

Hockey sobre patines: arranque de temporada nacional

El domingo arranca la primera fecha de la Superliga Argentina y Copa Nacional 2025, los nuevos campeonatos A1 masculino, con 19 clubes sanjuaninos en competencia.

En el femenino, el jueves se disputó la décima fecha con varios partidos destacados. El clásico entre Concepción Patín Club y Social San Juan terminó 2-1 a favor de Social, mientras que Bancaria goleó a Lomas de Rivadavia por 6-1.

En el masculino, la décima fecha se juega este viernes 6 desde las 21:30 h.

Básquet: definición del Apertura

Por el Torneo Apertura 2025 – Nivel 1 masculino, el jueves Urquiza venció a Lanteri por 109-78. Este viernes se juegan otros tres encuentros de cuartos de final: Jáchal BC vs. Ausonia, Hispano vs. Unión Vecinal de Trinidad y Sporting Estrella vs. Inca Huasi.

En el femenino, Universidad venció a Isca Yacú por 84-54 en el primer partido de la final de la Copa Oro. El segundo juego está programado para el domingo 15 de junio.

Rugby: Sanjuaninos en Oro y Plata

Este sábado 7 se disputa la octava fecha del Torneo Cuyano Copa Oro, con Universitario RC recibiendo a Banco Mendoza en Pocito, y San Juan RC visitando a Mendoza Rugby.

En la Copa Plata, Huazihul y Alfiles juegan las semifinales ante rivales mendocinos, buscando el pase a la final.

Vóley juvenil: 4ª Copa Italia en marcha

La Copa Italia de Ausonia, torneo de vóley amateur para juveniles, se disputa desde el viernes hasta el domingo. Los partidos se desarrollan en el Velódromo Vicente Chancay y la definición será en el Club Ausonia:

Final masculina : domingo a las 17 h

Final femenina: domingo a las 18 h, seguida del acto de cierre.

Fútbol y futsal: agenda completa

La Liga Sanjuanina de Fútbol continúa este fin de semana con encuentros en Primera División masculina y del Torneo de Inferiores femenino.

En futsal masculino, sigue la 15ª fecha del Torneo Apertura, con los siguientes partidos este viernes:

Sindicato Empleados de Comercio vs. Defensores de Argentinos

San Ricardo vs. Alianza

Barrio Mercedario vs. Barrio CGT Rawson

Villa Porres vs. Krause

Unión de Villa Krause vs. Huarpes

Desamparados vs. Del Bono

Además, se aguardan los resultados del jueves 5, entre Barrio de Pie y Marquesado.