Se cayó el arribo de Arturo Vidal a Boca

Cuando la ilusión en Boca crecía, sobre todo a partir de las palabras del primo del propio Vidal en las que aseguraba que estaba cerca del club, el gigante brasileño apareció con esta ostentosa suma de dinero para arrebatárselo.

Si todo transcurre con normalidad, Vidal estará viajando a Brasil próximamente para abrochar los detalles finales de su vínculo con Flamengo y así convertirse oficialmente en su flamante refuerzo. Los dirigentes tiene la intención de presentarlo ante el público en el Maracaná el próximo miércoles, cuando el equipo de Dorival Junior reciba a Deportes Tolima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por qué en Boca se habían ilusionado con Arturo Vidal

Gonzalo Vásquez, primo y excompañero del mediocampista en Bayer Leverkusen, se había referido al posible arribo del chileno al Xeneize días atrás, aumentando las expectativas de todo el Mundo Boca. "Creo que hay un 70 u 80 por ciento de chances de que se haga. La semana que viene debería resolverse", había afirmado en declaraciones a radio La Red.

El familiar del trasandino también destacó que “Arturo se emocionó con el llamada de Riquelme”. Además, agregó: “Es un Dios del fútbol y cuando éramos chicos lo mirábamos jugar. Era nuestro ídolo. Siente que ponerse la camiseta de Boca sería muy bueno para su carrera”. No obstante, aquellas palabras quedaron de lado cuando Flamengo se metió en la carrera por contratarlo y cerró su arribo rápidamente.

Se terminó el sueño de Boca: qué había dicho Vidal de la chance de jugar en Flamengo

"Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto", expresaba Vidal hace un tiempo.

Además, el mediocampista dejaba en claro que esperaba un guiño desde el club brasileño. "Si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar", afirmó en una entrevista con TNT Sports.