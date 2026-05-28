Scaloni presentó la lista de convocados: base campeona y caras nuevas

El capitán argentino llegará a la cita mundialista como máximo referente del plantel y con una carrera que ya lo ubica entre las más grandes de la historia. El rosarino afrontará su último gran desafío con la camiseta albiceleste luego de haber jugado los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América, apostó por mantener la base que le dio resultados durante los últimos años, aunque también introdujo algunas modificaciones pensando en la renovación del plantel.

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Entre las principales novedades aparece la inclusión de Nico Paz, una de las jóvenes apariciones que más entusiasmo despertó en las últimas convocatorias, además de Giuliano Simeone y José Manuel “Flaco” López, quien se ganó un lugar como alternativa ofensiva tras su gran presente en Palmeiras.

En contrapartida, una de las ausencias que más sorprendió fue la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo quedó afuera por problemas físicos que arrastra desde las últimas semanas en River y su lugar terminó siendo ocupado por Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella.

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Tampoco lograron meterse en la lista final Franco Mastantuono ni Emiliano Buendía, dos nombres que habían aparecido entre las alternativas durante el proceso previo al Mundial.

La columna vertebral campeona en Qatar se mantiene prácticamente intacta. Emiliano “Dibu” Martínez volverá a custodiar el arco argentino, mientras que Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez seguirán siendo piezas fundamentales del equipo.

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Además, el cuerpo técnico decidió sostener futbolistas de experiencia internacional como Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Tagliafico, en una lista donde predominan jugadores consolidados en las principales ligas europeas.

Argentina llegará al Mundial después de un ciclo extraordinario bajo el mando de Scaloni, que incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

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Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

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Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Facundo Medina

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Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

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Delanteros

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Thiago Almada

Nicolás González

Giuliano Simeone

Nico Paz

José Manuel López

La Selección tendrá su base operativa en Kansas City y disputará dos amistosos previos al debut mundialista: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 ante Islandia.

El estreno oficial será el 16 de junio contra Argelia, mientras que luego enfrentará a Austria y Jordania por el Grupo J.