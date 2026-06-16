Scaloni pateó el tablero: Otamendi afuera y ya tiene el 11 para debutar

image

Uno de los focos de atención durante los últimos días estuvo puesto en la situación física de Emiliano Martínez. El arquero trabajó de manera diferenciada en varios entrenamientos tras una molestia en una de sus manos, pero finalmente será titular.

Scaloni ya había dado una señal en conferencia de prensa al confirmar su presencia y las últimas prácticas terminaron de despejar cualquier incertidumbre. La decisión de dejar afuera a Otamendi marca uno de los movimientos más fuertes del entrenador en la previa del debut.

El cuerpo técnico considera que la dupla integrada por Romero y Lisandro Martínez combina agresividad en la marca, velocidad para corregir y una salida limpia desde el fondo, una característica que Argentina pretende potenciar frente a un rival que buscará cerrarle espacios.

Por los laterales estarán Gonzalo Montiel y Facundo Medina, quien tendrá su estreno mundialista desde el arranque.

En el mediocampo no hubo sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán los encargados de sostener el equilibrio y la circulación, mientras que Thiago Almada tendrá libertad para moverse detrás de los delanteros.

image

En ofensiva, Lionel Messi disputará su sexto Mundial y estará acompañado por Lautaro Martínez, que le ganó la pulseada a Julián Álvarez para ser titular en el primer partido de la Copa del Mundo.

La formación confirmada de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Selección iniciará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con una base consolidada, algunas apuestas fuertes de Scaloni y la ilusión intacta de comenzar el camino mundialista con una victoria.