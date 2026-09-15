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Cuyo Combat llega al Cantoni con peleas, exhibiciones y presencia internacional

Más de 70 peleadores de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja serán parte de una jornada que comenzará al mediodía con exhibiciones y tendrá su gran velada desde las 19. También habrá presencia internacional.

El deporte de contacto tendrá una nueva cita en San Juan. Este domingo 20 de septiembre, el Estadio Aldo Cantoni será escenario del Cuyo Combat, una propuesta organizada por Destrezas Argentina que reunirá a más de 70 peleadores de distintos puntos de la región y también contará con participación internacional.

La jornada comenzará temprano, desde las 12, con exhibiciones y combates de boxeo, kick light y kick boxing, una oportunidad para disfrutar de distintas disciplinas y conocer a los protagonistas que serán parte de la competencia.

Pero el plato fuerte llegará por la noche. Desde las 19, el Cantoni recibirá la gran velada, con una serie de enfrentamientos que prometen concentrar la atención del público.

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Entre los cruces anunciados estarán:

  • Martina Yacante vs. Macarena Hanisch
  • Renata Romero vs. Maitena Prieto
  • Tadeo Leyes vs. Emiliano Cáseres

La propuesta contará con representantes de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, además de peleadores de Chile, en una jornada pensada para reunir distintas disciplinas del deporte de contacto en un mismo escenario.

El Cuyo Combat propone una jornada extensa para los amantes del boxeo y las artes de combate. La actividad comenzará a las 12 con las exhibiciones y continuará durante la tarde hasta desembocar en la velada principal de las 19.

Las entradas tienen un valor de $10.000 anticipadas, mientras que quienes concurran directamente al estadio podrán adquirirlas por $12.000 en boleterías.

El plan: domingo 20 de septiembre, Estadio Aldo Cantoni, desde las 12 y con la gran velada a partir de las 19.

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