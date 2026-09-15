Cuyo Combat llega al Cantoni con peleas, exhibiciones y presencia internacional

Entre los cruces anunciados estarán:

Martina Yacante vs. Macarena Hanisch

Renata Romero vs. Maitena Prieto

Tadeo Leyes vs. Emiliano Cáseres

La propuesta contará con representantes de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, además de peleadores de Chile, en una jornada pensada para reunir distintas disciplinas del deporte de contacto en un mismo escenario.

El Cuyo Combat propone una jornada extensa para los amantes del boxeo y las artes de combate. La actividad comenzará a las 12 con las exhibiciones y continuará durante la tarde hasta desembocar en la velada principal de las 19.

Las entradas tienen un valor de $10.000 anticipadas, mientras que quienes concurran directamente al estadio podrán adquirirlas por $12.000 en boleterías.

El plan: domingo 20 de septiembre, Estadio Aldo Cantoni, desde las 12 y con la gran velada a partir de las 19.