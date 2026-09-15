El deporte de contacto tendrá una nueva cita en San Juan. Este domingo 20 de septiembre, el Estadio Aldo Cantoni será escenario del Cuyo Combat, una propuesta organizada por Destrezas Argentina que reunirá a más de 70 peleadores de distintos puntos de la región y también contará con participación internacional.
Cuyo Combat llega al Cantoni con peleas, exhibiciones y presencia internacional
Más de 70 peleadores de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja serán parte de una jornada que comenzará al mediodía con exhibiciones y tendrá su gran velada desde las 19. También habrá presencia internacional.