San Martín y Racing (C) se repartieron puntos: con palos y atajadas clave

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Racing creció en el complemento

Raúl Antuña movió el banco desde el inicio del segundo tiempo en busca de mayor presencia ofensiva en Racing. La primera clara fue para San Martín: a los 6 minutos, Nicolás Iachetti definió a quemarropa, pero Laborda respondió con una gran atajada.

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Con el correr de los minutos, el conjunto cordobés fue ganando terreno y acumuló las ocasiones más peligrosas del partido.

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A los 22, Córdoba volvió a encontrarse con el palo. A los 31, el mismo jugador probó de nuevo y esta vez Díaz Robles respondió con firmeza. A los 34, Montichelli remató apenas desviado. Ya sobre el cierre, a los 43, Zuliani intentó desde afuera del área y Laborda volvió a aparecer para sostener el cero.

El partido tuvo dos destacados claros. Gonzalo Laborda, arquero de Racing de Córdoba, fue determinante para evitar la derrota de su equipo con varias intervenciones de jerarquía. Del lado sanjuanino, Sebastián Díaz Robles respondió con solidez en los momentos de mayor presión cordobesa. Raúl Chamorro, defensor de Racing, también se destacó como uno de los mejores del encuentro. El árbitro del partido fue Maximiliano Macheroni.

Lo que viene

En la próxima fecha, San Martín visitará a Gimnasia y Tiro, mientras que Racing recibirá a Ciudad Bolívar en condición de local.