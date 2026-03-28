San Martín y Racing (C) se repartieron puntos: con palos y atajadas clave
San Martín y Racing de Córdoba igualaron 0 a 0 por la séptima fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro tuvo intención pero poca contundencia, mientras el conjunto cordobés dispuso de las chances más claras del partido.
San Martín no pudo con Racing de Córdoba y firmó un empate sin goles en el estadio 27 de Septiembre, en un partido que pudo resolverse en cualquiera de los dos arcos pero que terminó reflejando la falta de contundencia de ambos equipos. El resultado, válido por la séptima fecha de la Primera Nacional, dejó sensaciones divididas para el Verdinegro.
El equipo de Ariel Martos salió a buscar el partido desde el arranque con una formación 4-4-2. A los 10 minutos, una acción por izquierda terminó con un centro de Lattanzio para Murillo, cuyo remate salió desviado. Racing respondió de inmediato: a los 13, un tiro libre de Córdoba hizo temblar el travesaño local.
A los 22, Sebastián González exigió una doble intervención de Gonzalo Laborda, que se convirtió en una de las figuras de la noche. Las desatenciones defensivas del Verdinegro también generaron peligro: a los 29, Luciano Viano quedó mano a mano, pero Manuel Cocca apareció para evitar la caída del arco. El primer tiempo cerró sin goles pese a las llegadas de ambos lados.
Raúl Antuña movió el banco desde el inicio del segundo tiempo en busca de mayor presencia ofensiva en Racing. La primera clara fue para San Martín: a los 6 minutos, Nicolás Iachetti definió a quemarropa, pero Laborda respondió con una gran atajada.
Con el correr de los minutos, el conjunto cordobés fue ganando terreno y acumuló las ocasiones más peligrosas del partido.
A los 22, Córdoba volvió a encontrarse con el palo. A los 31, el mismo jugador probó de nuevo y esta vez Díaz Robles respondió con firmeza. A los 34, Montichelli remató apenas desviado. Ya sobre el cierre, a los 43, Zuliani intentó desde afuera del área y Laborda volvió a aparecer para sostener el cero.
El partido tuvo dos destacados claros. Gonzalo Laborda, arquero de Racing de Córdoba, fue determinante para evitar la derrota de su equipo con varias intervenciones de jerarquía. Del lado sanjuanino, Sebastián Díaz Robles respondió con solidez en los momentos de mayor presión cordobesa. Raúl Chamorro, defensor de Racing, también se destacó como uno de los mejores del encuentro. El árbitro del partido fue Maximiliano Macheroni.
Lo que viene
En la próxima fecha, San Martín visitará a Gimnasia y Tiro, mientras que Racing recibirá a Ciudad Bolívar en condición de local.