San Martín tendrá una nueva prueba como local el próximo viernes ante Racing de Córdoba en el interzonal de la Primera Nacional. El Verdinegro tenía anunciado su partido para las 21.30, pero tuvo que cambiarlo luego de la confirmación del partido amistoso de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera.
San Martín modificó el horario de su partido del viernes
San Martín recibirá a Racing de Córdoba el viernes a partir de las 22.15 y la modificación se dio luego de la confirmación del amistoso de Argentina.