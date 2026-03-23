San Martín modificó el horario de su partido del viernes

La CD estableció que el partido ante los cordobeses comenzará el viernes a partir de las 22.15hs. Todos los partidos del ascenso y Copa Argentina cambiaron sus horarios para no coincidir con el juego de la Albiceleste ante los africanos.

El equipo del Pueblo Viejo acumula tres partidos sin victorias (dos derrotas y un empate) y necesita volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B de la Primera Nacional. Ocupa la 11ª ubicación en la tabla con 5 unidades.