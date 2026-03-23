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San Martín modificó el horario de su partido del viernes

San Martín recibirá a Racing de Córdoba el viernes a partir de las 22.15 y la modificación se dio luego de la confirmación del amistoso de Argentina.

San Martín tendrá una nueva prueba como local el próximo viernes ante Racing de Córdoba en el interzonal de la Primera Nacional. El Verdinegro tenía anunciado su partido para las 21.30, pero tuvo que cambiarlo luego de la confirmación del partido amistoso de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera.

La CD estableció que el partido ante los cordobeses comenzará el viernes a partir de las 22.15hs. Todos los partidos del ascenso y Copa Argentina cambiaron sus horarios para no coincidir con el juego de la Albiceleste ante los africanos.

El equipo del Pueblo Viejo acumula tres partidos sin victorias (dos derrotas y un empate) y necesita volver al triunfo para escalar posiciones en la Zona B de la Primera Nacional. Ocupa la 11ª ubicación en la tabla con 5 unidades.

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Racing de Córdoba está segundo en las posiciones de la Zona A con 10 puntos. Cosechó 3 victorias, un empate y una derrota en el inicio del certamen. Pedro Llorens debutará como DT del equipo en el cruce del viernes.

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