Entre la urgencia y la reacción: San Martín juega ante Racing (C)

Del otro lado estará Racing de Córdoba, un rival que llega en crecimiento. Tras un inicio irregular, encadenó dos triunfos consecutivos que lo posicionaron como uno de los equipos en mejor momento dentro de la categoría. Con 10 puntos, se presenta como una prueba exigente para el Verdinegro.

En cuanto al armado del equipo, una de las novedades pasa por la recuperación de Nazareno Funez, quien dejó atrás una lesión muscular y vuelve a estar a disposición. Su posible regreso aparece como una alternativa importante para reforzar el ataque.

El funcionamiento colectivo continúa siendo un punto a ajustar. La base defensiva se mantiene, pero del medio hacia adelante aún no se logra una estructura sólida. La generación de juego recae en la sociedad entre Sebastián González y Hachen, mientras el resto del equipo continúa en proceso de adaptación.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y contará con transmisión de TyC Sports Play. En Concepción, San Martín buscará una reacción que le permita salir de una zona incómoda y recuperar confianza en un torneo extenso y parejo.