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Entre la urgencia y la reacción: San Martín juega ante Racing (C)

El Verdinegro lleva tres fechas sin ganar y recibe a Racing de Córdoba, que llega en alza. El duelo en Concepción puede marcar un punto de inflexión.

Desde las 22.10, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín recibirá a Racing de Córdoba por la fecha 7 de la Zona A de la Primera Nacional, con la urgencia de volver a sumar de a tres tras una racha adversa.

El equipo dirigido por Ariel Martos acumula tres encuentros sin victorias —dos derrotas y un empate— y empieza a ceder posiciones en una tabla que no da margen para distracciones. En ese contexto, el compromiso de este viernes adquiere un valor determinante, tanto en lo numérico como en lo futbolístico.

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La necesidad no pasa solo por el resultado. También aparece la urgencia de encontrar una identidad de juego que todavía no logra consolidarse, especialmente en la generación ofensiva, donde el equipo muestra irregularidad.

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Del otro lado estará Racing de Córdoba, un rival que llega en crecimiento. Tras un inicio irregular, encadenó dos triunfos consecutivos que lo posicionaron como uno de los equipos en mejor momento dentro de la categoría. Con 10 puntos, se presenta como una prueba exigente para el Verdinegro.

En cuanto al armado del equipo, una de las novedades pasa por la recuperación de Nazareno Funez, quien dejó atrás una lesión muscular y vuelve a estar a disposición. Su posible regreso aparece como una alternativa importante para reforzar el ataque.

El funcionamiento colectivo continúa siendo un punto a ajustar. La base defensiva se mantiene, pero del medio hacia adelante aún no se logra una estructura sólida. La generación de juego recae en la sociedad entre Sebastián González y Hachen, mientras el resto del equipo continúa en proceso de adaptación.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y contará con transmisión de TyC Sports Play. En Concepción, San Martín buscará una reacción que le permita salir de una zona incómoda y recuperar confianza en un torneo extenso y parejo.

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