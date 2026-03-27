Con 4.000 jinetes, partió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

Durante el acto, el gobernador Orrego dijo: “Esta cabalgata va a ser muy especial: más de cuatro mil jinetes llegarán a un paraje renovado, histórico, espiritual y turístico, que hoy luce puesto en valor para recibir a miles de peregrinos”.

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La travesía se desarrolla en dos jornadas. Este viernes 27 de marzo se llevó adelante la primera etapa, con un recorrido de 29 kilómetros. La concentración fue a las 13:30 detrás de la Terminal de Ómnibus, donde se realizó el acto oficial, para luego partir rumbo al predio municipal de Caucete, donde los jinetes pasarán la noche.

El sábado 28 tendrá lugar la segunda etapa, con un trayecto de 35 kilómetros hasta el oratorio de la Difunta Correa, en Vallecito. La partida está prevista a las 7, con llegada estimada a las 13.

Tras el arribo, y luego del almuerzo y un breve descanso, desde las 16 comenzarán las actividades tradicionales en el Predio Gaucho Difunta Correa, con más de 40 montas en la jineteada y espectáculos artísticos que completarán una jornada de fuerte identidad cultural y gran convocatoria popular.

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