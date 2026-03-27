Banco San Juan y Grupo Achilles formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la cadena de valor de la actividad minera en la provincia de San Juan, en un contexto de crecimiento sostenido del sector y de mayores exigencias en materia de estándares internacionales.
Banco San Juan y Grupo Achilles sellan una alianza estratégica
La iniciativa permitirá impulsar estándares internacionales, certificación de proveedores y nuevas oportunidades de desarrollo para empresas vinculadas al sector minero.