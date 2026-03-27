Banco San Juan y Grupo Achilles sellan una alianza estratégica

La alianza se enmarca en el rol de Banco San Juan como banco líder y especializado en minería en la región de Cuyo, y en una de sus funciones principales: acompañar y potenciar el desarrollo de las empresas mineras y de sus proveedores locales, promoviendo la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema productivo provincial.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la posibilidad de ofrecer a las empresas vinculadas a la minería una certificación internacional que funcione como evaluación de punto de partida, permitiendo identificar fortalezas, oportunidades de mejora y generar programas de desarrollo de proveedores alineados a los requerimientos actuales de la industria.