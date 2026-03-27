Nuevo aumento: cuánto cuesta hoy cargar nafta y gasoil en San Juan
Los combustibles volvieron a subir en San Juan, en marzo acumulan incrementos de hasta el 7%. Estos ajustes se suman a una seguidilla de subas que ya habían llevado a la nafta súper a superar la barrera de los $2.000 días atrás, marcando un cambio fuerte en el esquema de precios.
Los combustibles registraron un nuevo aumento en San Juan y consolidaron una tendencia alcista que se viene dando durante todo marzo. Con la última actualización aplicada este viernes en estaciones de YPF, ya no queda ninguna variante por debajo de los $2.000 por litro.
Actualmente, la nafta súper se ubica en $2.075, mientras que la Infinia alcanzó los $2.258. En cuanto al gasoil, el Diesel 500 cuesta $2.174 y el Infinia Diesel llegó a $2.343. En comparación con los valores de comienzos de semana, los incrementos oscilan entre $60 y $95 por litro, dependiendo del tipo de combustible.
Estos ajustes se suman a una seguidilla de subas que ya habían llevado a la nafta súper a superar la barrera de los $2.000 días atrás, marcando un cambio fuerte en el esquema de precios.
Según relevamientos del sector, los combustibles acumulan aumentos de entre el 6% y el 7% en lo que va de marzo. El principal factor es la suba del precio internacional del petróleo, que en las últimas semanas superó los 100 dólares por barril, impulsado por tensiones geopolíticas.
A esto se suman actualizaciones impositivas y la política de incrementos graduales que aplican las petroleras, que buscan evitar saltos bruscos pero sostener la rentabilidad.
En lo que va del año, el aumento acumulado ronda el 10% y no se descartan nuevas subas si continúa la volatilidad internacional.
Consumo en baja, pero con excepción local
A nivel nacional, el consumo de combustibles muestra señales de retracción. En febrero se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos, lo que representa una caída interanual del 1,7%, según datos oficiales.
Sin embargo, San Juan aparece como una excepción: registró un leve crecimiento del 1% interanual y se posicionó entre las pocas provincias donde la demanda logró sostenerse, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.
Medida oficial para contener precios
En paralelo a este escenario, el Gobierno nacional avanzó con una medida técnica orientada a amortiguar el impacto de los aumentos en surtidores. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía actualizó las especificaciones de calidad de las naftas y habilitó que las empresas puedan incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en la mezcla.
El cambio elevó el límite de oxígeno permitido hasta 5,6%, lo que permite mayor flexibilidad en la composición del combustible. La intención oficial es que, al aumentar el componente de bioetanol, se reduzca la dependencia del petróleo refinado y se puedan moderar los costos.
Desde el organismo aclararon que la medida no modifica el corte obligatorio vigente ni impone nuevas exigencias, sino que busca dar herramientas a las refinadoras para amortiguar subas y proteger al consumidor.