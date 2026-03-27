Nuevo aumento: cuánto cuesta hoy cargar nafta y gasoil en San Juan

image

Según relevamientos del sector, los combustibles acumulan aumentos de entre el 6% y el 7% en lo que va de marzo. El principal factor es la suba del precio internacional del petróleo, que en las últimas semanas superó los 100 dólares por barril, impulsado por tensiones geopolíticas.

A esto se suman actualizaciones impositivas y la política de incrementos graduales que aplican las petroleras, que buscan evitar saltos bruscos pero sostener la rentabilidad.

En lo que va del año, el aumento acumulado ronda el 10% y no se descartan nuevas subas si continúa la volatilidad internacional.

Consumo en baja, pero con excepción local

A nivel nacional, el consumo de combustibles muestra señales de retracción. En febrero se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos, lo que representa una caída interanual del 1,7%, según datos oficiales.

image

Sin embargo, San Juan aparece como una excepción: registró un leve crecimiento del 1% interanual y se posicionó entre las pocas provincias donde la demanda logró sostenerse, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.

Medida oficial para contener precios

En paralelo a este escenario, el Gobierno nacional avanzó con una medida técnica orientada a amortiguar el impacto de los aumentos en surtidores. A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía actualizó las especificaciones de calidad de las naftas y habilitó que las empresas puedan incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en la mezcla.

image

El cambio elevó el límite de oxígeno permitido hasta 5,6%, lo que permite mayor flexibilidad en la composición del combustible. La intención oficial es que, al aumentar el componente de bioetanol, se reduzca la dependencia del petróleo refinado y se puedan moderar los costos.

Desde el organismo aclararon que la medida no modifica el corte obligatorio vigente ni impone nuevas exigencias, sino que busca dar herramientas a las refinadoras para amortiguar subas y proteger al consumidor.