Tras su muerte, la familia de Lucas pide ayuda para el último adiós
Lucas Gil Saavedra falleció tras 22 días de internación por un grave siniestro vial en Rivadavia. Su familia impulsa una campaña solidaria y reclama respuestas por lo ocurrido.
La madrugada de este viernes trajo la peor noticia para la familia de Lucas Maximiliano Gil Saavedra. El joven, de 23 años, falleció luego de permanecer más de tres semanas internado en estado crítico como consecuencia de un siniestro vial ocurrido a principios de marzo en Rivadavia.
El hecho que derivó en su muerte se produjo el 5 de marzo en el interior del Lote Hogar Nº 20, en la intersección de Santa Cruz y Agustín Roberto. Según las primeras reconstrucciones, el joven circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un colectivo de la línea TEO 1.
El impacto fue de tal magnitud que le provocó lesiones gravísimas. Desde ese momento, quedó internado con un traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos severos, cuadro que lo mantuvo en estado crítico durante 22 días.
A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no logró revertirse y finalmente se confirmó su fallecimiento en las primeras horas del 27 de marzo. Tras la confirmación, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.
El caso generó conmoción en su entorno, donde además del dolor comenzó a tomar forma un reclamo. Familiares del joven cuestionaron la falta de acompañamiento tras el hecho y señalaron que no hubo contacto por parte del conductor involucrado ni de la empresa.
En ese mismo sentido, también apuntaron a las condiciones de la zona donde ocurrió el siniestro. Indicaron que en esa esquina no existen señalizaciones viales y que ya se habrían registrado otros hechos similares con consecuencias fatales.
Mientras tanto, en paralelo al proceso judicial que deberá determinar responsabilidades, la familia inició una campaña solidaria para afrontar los gastos del sepelio. La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales y busca reunir fondos en un contexto atravesado por el impacto económico que implica la situación.
Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias “Palermo.711”, a nombre del padre del joven. Desde el entorno remarcaron que cualquier aporte resulta significativo para acompañar este momento.