Tras su muerte, la familia de Lucas pide ayuda para el último adiós

A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no logró revertirse y finalmente se confirmó su fallecimiento en las primeras horas del 27 de marzo. Tras la confirmación, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El caso generó conmoción en su entorno, donde además del dolor comenzó a tomar forma un reclamo. Familiares del joven cuestionaron la falta de acompañamiento tras el hecho y señalaron que no hubo contacto por parte del conductor involucrado ni de la empresa.

En ese mismo sentido, también apuntaron a las condiciones de la zona donde ocurrió el siniestro. Indicaron que en esa esquina no existen señalizaciones viales y que ya se habrían registrado otros hechos similares con consecuencias fatales.

Mientras tanto, en paralelo al proceso judicial que deberá determinar responsabilidades, la familia inició una campaña solidaria para afrontar los gastos del sepelio. La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales y busca reunir fondos en un contexto atravesado por el impacto económico que implica la situación.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias “Palermo.711”, a nombre del padre del joven. Desde el entorno remarcaron que cualquier aporte resulta significativo para acompañar este momento.