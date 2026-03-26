El pasado domingo 22 de marzo se corrió una nueva edición de la Media Maratón de Mendoza, marcando un nuevo récord con más de 2.600 inscriptos. En la distancia de 10K, la sanjuanina Paula Yacante tuvo la gran satisfacción de quedarse con el triunfo en la general de damas, superando a las 791 mujeres que largaron la competencia.
Paula Yacante: "Es la primera vez que logro el primer lugar y estoy súper feliz"
La runner sanjuanina Paula Yacante se quedó con los 10K de la Media Maratón de Mendoza tras superar un exigente circuito y un alto nivel de competencia.