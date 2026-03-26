"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Paula Yacante

Paula Yacante: "Es la primera vez que logro el primer lugar y estoy súper feliz"

La runner sanjuanina Paula Yacante se quedó con los 10K de la Media Maratón de Mendoza tras superar un exigente circuito y un alto nivel de competencia.

El pasado domingo 22 de marzo se corrió una nueva edición de la Media Maratón de Mendoza, marcando un nuevo récord con más de 2.600 inscriptos. En la distancia de 10K, la sanjuanina Paula Yacante tuvo la gran satisfacción de quedarse con el triunfo en la general de damas, superando a las 791 mujeres que largaron la competencia.

Yacante, quien corre esta carrera desde el 2023, logró el primer puesto con un tiempo de 38m34s. "Es la primera vez que logro el primer lugar, así que estoy súper feliz", expresó la atleta caucetera, quien en años anteriores ya había sido protagonista ganando su categoría y terminando quinta en la general.

La corredora destacó en sanjuan8.com que, aunque ya conoce el recorrido, la exigencia se mantiene intacta: "Es una carrera que tiene bastantes subidas, tiene bastante desnivel, no es una carrera llana. Y después tenemos la parte de los adoquines, que es una avenida bastante larga; ahí es un poco complicado".

Te puede interesar...

A pesar de los obstáculos técnicos y el diseño del trazado, Yacante logró imponer su ritmo: "Pude mantenerme, me sentí muy bien y terminé con muy buenas sensaciones. Me gusta plantearla como un objetivo para comenzar el año porque siempre hay buenas corredoras y muy buen nivel".

Presencia sanjuanina destacada

El podio de los 10K se completó con Florencia Farías (39m00s) y Daiana Olguín (39m27s). Además del triunfo de Paula, la delegación de San Juan brilló con Marcos Arce (5° en la general de 21K) y la atleta máster Elsa Montero, quien venció en su categoría con un tiempo de 55m26s.

Otros sanjuaninos presentes en la cita nacional fueron Darío Daroni, Noelia Martín, Vanesa Elgueta, Yésica Castracani, Claudia Chirino y Mabel Sánchez.

Temas

Te puede interesar