Paula Yacante: "Es la primera vez que logro el primer lugar y estoy súper feliz"

Yacante, quien corre esta carrera desde el 2023, logró el primer puesto con un tiempo de 38m34s. "Es la primera vez que logro el primer lugar, así que estoy súper feliz", expresó la atleta caucetera, quien en años anteriores ya había sido protagonista ganando su categoría y terminando quinta en la general.

La corredora destacó en sanjuan8.com que, aunque ya conoce el recorrido, la exigencia se mantiene intacta: "Es una carrera que tiene bastantes subidas, tiene bastante desnivel, no es una carrera llana. Y después tenemos la parte de los adoquines, que es una avenida bastante larga; ahí es un poco complicado".