San Martín cerró su segunda excursión consecutiva fuera de San Juan con una sensación agridulce. Por el desarrollo del juego, el equipo sanjuanino dejó una mejor imagen en Nueva Italia frente a Racing de Córdoba, pero su marcada falta de contundencia lo privó de traerse la victoria e igualó 0 a 0 por la Primera Nacional.
San Martín empató 0 a 0 y no despega en la tabla
El Verdinegro volvió a quedar en deuda con la red, empató 0 a 0 como local y acumuló su tercer partido seguido sin conocer la victoria, un resultado que lo estanca en el puesto 15° del grupo.