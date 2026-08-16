San Martín empató 0 a 0 y no despega en la tabla

Durante los primeros 30 minutos del partido, el Verdinegro asumió el protagonismo con Nazareno Funez como referencia de área y el buen manejo de Manuel Cocca, Diego Mercado y Sebastián Jaurena. El visitante avisó temprano con dos remates desviados de Cocca y Hernán Zuliani, aunque la más clara de la etapa inicial la tuvo el local a los 32', cuando Sergio González resolvió débil a las manos del arquero tras un pase al punto penal.

En el complemento, la temática no varió demasiado. Salvo por un intento inicial de la Academia de presionar arriba, San Martín retomó el control del partido a partir de un potente disparo de Federico Murillo a los 9' que el arquero Braian Olivera logró despejar con dificultad. Con el correr de los minutos, el equipo de Schiapparelli manejó los tiempos y la pelota, pero le faltó profundidad para romper el cero.