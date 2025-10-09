En un duelo crucial de la 13ª fecha del Torneo Clausura, San Martín de Reserva consiguió una victoria importante frente a Independiente por 2-1 en el Predio Emmanuel Mas, en Chimbas. Con este triunfo, el equipo dirigido por Mauricio Fernández suma 17 puntos, acercándose a los puestos de clasificación para los playoffs.
San Martín sigue en la pelea por la clasificación tras vencer a Independiente
El Verdinegro sumó tres puntos clave en Chimbas con goles de Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, escalando hasta la sexta posición del Grupo B del Torneo Clausura.