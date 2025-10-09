San Martín sigue en la pelea por la clasificación tras vencer a Independiente

Los goles del Verdinegro fueron anotados por Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, quienes aseguraron la victoria y dieron un impulso clave al equipo en su lucha por avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Actualmente, la tabla del Grupo B tiene a Rosario Central liderando con 29 puntos, seguido por River con 26 e Instituto con 25, mientras que San Martín se ubica sexto, manteniendo viva la esperanza de ingresar a la ronda eliminatoria.