San Martín sigue en la pelea por la clasificación tras vencer a Independiente

El Verdinegro sumó tres puntos clave en Chimbas con goles de Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, escalando hasta la sexta posición del Grupo B del Torneo Clausura.

En un duelo crucial de la 13ª fecha del Torneo Clausura, San Martín de Reserva consiguió una victoria importante frente a Independiente por 2-1 en el Predio Emmanuel Mas, en Chimbas. Con este triunfo, el equipo dirigido por Mauricio Fernández suma 17 puntos, acercándose a los puestos de clasificación para los playoffs.

Los goles del Verdinegro fueron anotados por Nicolás Jorquera y Nahuel Tejada, quienes aseguraron la victoria y dieron un impulso clave al equipo en su lucha por avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Actualmente, la tabla del Grupo B tiene a Rosario Central liderando con 29 puntos, seguido por River con 26 e Instituto con 25, mientras que San Martín se ubica sexto, manteniendo viva la esperanza de ingresar a la ronda eliminatoria.

El próximo desafío del Verdinegro será el clásico cuyano ante Godoy Cruz, en Mendoza. Posteriormente, cerrará el certamen primero recibiendo a Lanús y luego visitando a Aldosivi, compromisos que serán determinantes para definir su continuidad en el Torneo Proyección.

El cuerpo técnico y el plantel confían en mantener la intensidad y regularidad mostradas frente a Independiente, con la meta clara de asegurar su lugar en la próxima fase y seguir consolidando su objetivo en la competencia.

