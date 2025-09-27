Julián Álvarez firmó doblete y Atlético goleó a Real Madrid en el derbi

Tras el gol, el equipo del Cholo Simeone mantuvo el control, aunque sin poder ampliar la ventaja. El que no perdonó fue Kylian Mbappé: Güler filtró un pase y el francés no falló en la definición para poner el 1-1 en el primer remate del Real Madrid.

image

A partir del empate, los de Xabi Alonso equilibraron el juego. Vinícius desequilibró por la izquierda, gambeteó a dos rivales, frenó y cedió atrás para Güler, que de primera, desde el punto penal, marcó el 1-2.

El momento de Julián Álvarez: la araña picó dos veces

Atlético reaccionó de inmediato: en el 38, Julián Álvarez probó primero con un disparo de media distancia que se estrelló en el palo izquierdo de Courtois. Cuatro minutos después, los locales celebraron un tanto que parecía el empate, pero el VAR lo anuló por mano de Lenglet. La insistencia tuvo premio en la última jugada de la primera parte: otra vez por arriba, Sorloth ganó en el aire y firmó el 2-2.

En el segundo tiempo las emociones continuaron. A los 51, Güler derribó a Nico González dentro del área y el árbitro cobró penal. Julián Álvarez se hizo cargo y, pese a que Courtois adivinó la dirección, la potencia de su derechazo fue suficiente para el 3-2.

En el 61, Nico González dio una increíble habilitación a Sorloth, pero Cortouis le ganó el mano a mano al noruego. En la siguiente jugada, Julián recibió una falta fuera del área y el mismo se encargó de ejecutarla. La araña ejecutó una obra maestra al palo más lejano de Cortouis para el 4-2. Julián Álvarez suma cinco goles en dos partidos.

Griezmann, que ingresó cerca del final, puso el 5-2 tras un gran pase de Baena, aprovechando un error en la salida de Valverde. El francés definió de derecha y desató la locura en el Monumental.

Por los de Xabi Alonso, Fede Valverde fue titular y Franco Mastantuono ingresó en el segundo tiempo. Nahuel Molina también tuvo minutos por los locales.

Real Madrid con este resultado sufrió su primera derrota en LaLiga y si Barcelona le gana este domingo a Real Sociedad será el nuevo puntero. Por su parte, Atlético de Madrid escala de momento a la cuarta casilla.