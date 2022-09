San Lorenzo de Ullum es el único líder y se completa la fecha

Este jueves a las 16 se medirán Carpintería vs. Aberastain; Rivadavia vs. Peñarol; Colón Jr vs. Villa Obrera y Sarmiento vs. Juventud Unida.

La fecha comenzó el miércoles y el que sacó provechó fue San Lorenzo de Ullum que se posicionó cómo único líder del Torneo de Verano. El Azulgrana venció 2 a 0 a Trinidad en cancha de Desamparados. Michel García anotó un doblete para los dirigidos por el Luto Molina.

Unión cedió la punta con su empate, como visitante, ante 9 de Julio. Fue 2 a 2 con goles de Martín Ozán para los locales y los de Villa Krause llegaron a la igualdad a través de Jorge Olivares y Guillermo Pereyra.

Juventud Zondina se recuperó como local y volvió al triunfo con el 1 a 0 sobre San Martín. Los locales se quedaron con los tres puntos con la conquista del experimentado Silvio Molina.

En la Esquina Colorada, Desamparados derrotó 2 a 1 a Del Bono con goles de Mariano de la Vega y Nicolás Moral. Gonzalo Avellaneda descontó para el Bodeguero.

Atenas igualó 3 a 3 en Pocito con Marquesado. El Mirasol tuvo como goleadores a Ernesto Ceballos, Eduardo Bronvale y Sergio Moreno. Agustín Torres, en dos oportunidades, y Roberto Cortéz anotaron para los del Far West.

Árbol Verde no pudo con Alianza en el B° Cabot. El Lechuzo ganó 2 a 0 con los goles de Cristian García y Tomas Castro.