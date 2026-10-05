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San Juan, sede del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

Será el 7 y 8 de octubre, con charlas, talleres y clínicas en diferentes escenarios. José Meolans y Silvio Velo serán dos de los protagonistas destacados.

San Juan será escenario del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, que se desarrollará los días miércoles 7 y jueves 8 de octubre, en el marco de las actividades programadas por el Mes de la Inclusión. Durante ambas jornadas habrá charlas, talleres y clínicas que abordarán el deporte desde diferentes perspectivas vinculadas a la inclusión, la educación, la salud y la participación.

El acto de apertura se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 8:45, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, escenario que concentrará las charlas principales del Congreso. Previamente, desde las 8, se realizará la acreditación de los participantes.

La propuesta tendrá además actividades simultáneas en otros espacios. Las clínicas deportivas se desarrollarán en el Conte Grand, mientras que los talleres tendrán lugar en el Ferro Urbanístico, conformando una amplia agenda durante los dos días.

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Las charlas principales del miércoles

El Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán concentrará el miércoles 7 una jornada de exposiciones que comenzará a las 9:30 con “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad”, vinculada al deporte y la educación.

A las 11:30 será el turno de “La participación como punto de encuentro interdisciplinario”, también desde la mirada del deporte y la educación.

Por la tarde, luego de una nueva instancia de acreditación prevista para las 13:45, a las 14:00 se desarrollará “Una mirada que integra y transforma el deporte”, a cargo de Construyendo Valores.

Uno de los momentos destacados de la primera jornada llegará a las 16:45, con la presencia del exnadador argentino José Meolans, quien brindará la charla “¿Hasta dónde podés llegar?”.

Cronograma - miércoles 7

Charlas principales | Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán

08:00: acreditación.

08:45: acto de apertura.

09:30: “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad” – Deporte y Educación.

11:00: break.

11:30: “La participación como punto de encuentro interdisciplinario” – Deporte y Educación.

13:45: acreditación.

14:00: “Una mirada que integra y transforma el deporte” – Construyendo Valores.

16:00: break.

16:45: “¿Hasta dónde podés llegar?” – José Meolans.

Las charlas principales del jueves

El jueves 8, la actividad en el Centro de Convenciones comenzará nuevamente con la acreditación a las 8:00. A las 9:30 se desarrollará “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención”, vinculada al deporte y la salud.

Luego del break de las 11, a las 12:00 se presentará “Deporte y Valores”, a cargo de Fundación River.

La actividad de la tarde tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Silvio Velo, histórico referente del fútbol para ciegos argentino. Luego de la acreditación de las 14:45, Velo presentará desde las 15:00 la charla “Gambeteando límites”.

Cronograma -jueves 8

Charlas principales | Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán

08:00: acreditación.

09:30: “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención” – Deporte y Salud.

11:00: break.

12:00: “Deporte y Valores” – Fundación River.

14:45: acreditación.

15:00: “Gambeteando límites” – Silvio Velo.

Clínicas deportivas en el Conte Grand

En paralelo con las exposiciones centrales, el Congreso contará con clínicas destinadas a diferentes disciplinas del deporte inclusivo y adaptado, que se realizarán en el Conte Grand.

El miércoles 7 habrá propuestas de vóley sentado, natación adaptada, fútbol adaptado, para-ciclismo, rugby Mixed Ability, hockey inclusivo, goalball y para-ecuestre.

El jueves 8, las clínicas estarán destinadas a básquet en silla de ruedas, ajedrez inclusivo, para-atletismo, para-powerlifting, fútbol para ciegos, para-tenis de mesa y boccia.

Talleres en el Ferro Urbanístico

El Ferro Urbanístico será el escenario de los diferentes talleres previstos durante ambas jornadas. El miércoles habrá propuestas sobre RCP; suelo pélvico y trabajo de conciencia muscular y respiratoria; Certificado Único de Discapacidad y cuestiones legales; dispositivos tecnológicos para atletas con discapacidad; deporte adaptado y terapia ocupacional; y yoga para atletas de alto rendimiento.

El jueves continuarán con gestión y organización de entidades deportivas; rehabilitación y deporte como herramienta terapéutica; una mirada interdisciplinaria para la práctica; RCP; prevención de adicciones; prevención de lesiones; prácticas ludomotrices; perspectiva en la discapacidad y yoga terapéutico en adultos mayores.

El III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo forma parte de las propuestas impulsadas durante octubre por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, en el marco del Mes de la Inclusión, generando espacios de formación, intercambio y participación para continuar fortaleciendo un deporte con oportunidades para todos.

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