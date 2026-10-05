San Juan, sede del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

Las charlas principales del miércoles

El Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán concentrará el miércoles 7 una jornada de exposiciones que comenzará a las 9:30 con “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad”, vinculada al deporte y la educación.

A las 11:30 será el turno de “La participación como punto de encuentro interdisciplinario”, también desde la mirada del deporte y la educación.

Por la tarde, luego de una nueva instancia de acreditación prevista para las 13:45, a las 14:00 se desarrollará “Una mirada que integra y transforma el deporte”, a cargo de Construyendo Valores.

Uno de los momentos destacados de la primera jornada llegará a las 16:45, con la presencia del exnadador argentino José Meolans, quien brindará la charla “¿Hasta dónde podés llegar?”.

Cronograma - miércoles 7

Charlas principales | Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán

08:00: acreditación.

08:45: acto de apertura.

09:30: “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad” – Deporte y Educación.

11:00: break.

11:30: “La participación como punto de encuentro interdisciplinario” – Deporte y Educación.

13:45: acreditación.

14:00: “Una mirada que integra y transforma el deporte” – Construyendo Valores.

16:00: break.

16:45: “¿Hasta dónde podés llegar?” – José Meolans.

Las charlas principales del jueves

El jueves 8, la actividad en el Centro de Convenciones comenzará nuevamente con la acreditación a las 8:00. A las 9:30 se desarrollará “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención”, vinculada al deporte y la salud.

Luego del break de las 11, a las 12:00 se presentará “Deporte y Valores”, a cargo de Fundación River.

La actividad de la tarde tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Silvio Velo, histórico referente del fútbol para ciegos argentino. Luego de la acreditación de las 14:45, Velo presentará desde las 15:00 la charla “Gambeteando límites”.

Cronograma -jueves 8

Charlas principales | Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán

08:00: acreditación.

09:30: “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención” – Deporte y Salud.

11:00: break.

12:00: “Deporte y Valores” – Fundación River.

14:45: acreditación.

15:00: “Gambeteando límites” – Silvio Velo.

Clínicas deportivas en el Conte Grand

En paralelo con las exposiciones centrales, el Congreso contará con clínicas destinadas a diferentes disciplinas del deporte inclusivo y adaptado, que se realizarán en el Conte Grand.

El miércoles 7 habrá propuestas de vóley sentado, natación adaptada, fútbol adaptado, para-ciclismo, rugby Mixed Ability, hockey inclusivo, goalball y para-ecuestre.

El jueves 8, las clínicas estarán destinadas a básquet en silla de ruedas, ajedrez inclusivo, para-atletismo, para-powerlifting, fútbol para ciegos, para-tenis de mesa y boccia.

Talleres en el Ferro Urbanístico

El Ferro Urbanístico será el escenario de los diferentes talleres previstos durante ambas jornadas. El miércoles habrá propuestas sobre RCP; suelo pélvico y trabajo de conciencia muscular y respiratoria; Certificado Único de Discapacidad y cuestiones legales; dispositivos tecnológicos para atletas con discapacidad; deporte adaptado y terapia ocupacional; y yoga para atletas de alto rendimiento.

El jueves continuarán con gestión y organización de entidades deportivas; rehabilitación y deporte como herramienta terapéutica; una mirada interdisciplinaria para la práctica; RCP; prevención de adicciones; prevención de lesiones; prácticas ludomotrices; perspectiva en la discapacidad y yoga terapéutico en adultos mayores.

El III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo forma parte de las propuestas impulsadas durante octubre por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, en el marco del Mes de la Inclusión, generando espacios de formación, intercambio y participación para continuar fortaleciendo un deporte con oportunidades para todos.