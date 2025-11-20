"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Rosario Central

Rosario Central sumó una estrella tras decisión del Comité Ejecutivo

Rosario Central fue reconocido como campeón por terminar primero en la tabla anual, decisión que generó cruces y aclaraciones sobre el tratamiento del tema en las reuniones dirigenciales.

Rosario Central sumó una nueva estrella tras ser reconocido como campeón por haber finalizado en el primer puesto de la tabla anual de la temporada. La resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo del fútbol argentino, que además determinó que no se dispute la Supercopa Internacional.

Tras la oficialización, una delegación del club recibió el trofeo en la sede correspondiente. En paralelo, la entidad rosarina difundió una publicación celebrando la consagración y destacando el rendimiento del equipo durante todo el año competitivo.

La decisión, sin embargo, generó una fuerte controversia. Mientras desde distintos sectores dirigenciales se afirmó que el reconocimiento fue aprobado de manera unánime durante la reunión del Comité Ejecutivo, otras voces aclararon públicamente que en el encuentro de la Liga Profesional no se trató ni se votó ningún punto relacionado con la consagración.

Te puede interesar...

Desde el club que cuestionó la resolución se remarcó que la reunión se limitó al temario previsto y que no existió debate ni resolución vinculada al título que terminó adjudicándose Rosario Central. La aclaración buscó responder a interpretaciones difundidas tras la confirmación oficial y profundizó una polémica que ya venía instalada en redes y ámbitos dirigenciales.

El contrapunto expuso diferencias internas sobre los alcances de cada reunión y los procedimientos aplicados para formalizar la distinción. Mientras un sector sostiene que la aprobación quedó asentada en acta y con presencia de todas las instituciones, otro afirma que el tema no estuvo incluido en la agenda correspondiente.

En medio de ese escenario, Rosario Central mantuvo su postura de celebrar el logro deportivo, respaldado en su desempeño a lo largo de la temporada y en su posición final en la tabla acumulada.

Temas

Te puede interesar