Rosario Central sumó una estrella tras decisión del Comité Ejecutivo

Desde el club que cuestionó la resolución se remarcó que la reunión se limitó al temario previsto y que no existió debate ni resolución vinculada al título que terminó adjudicándose Rosario Central. La aclaración buscó responder a interpretaciones difundidas tras la confirmación oficial y profundizó una polémica que ya venía instalada en redes y ámbitos dirigenciales.

El contrapunto expuso diferencias internas sobre los alcances de cada reunión y los procedimientos aplicados para formalizar la distinción. Mientras un sector sostiene que la aprobación quedó asentada en acta y con presencia de todas las instituciones, otro afirma que el tema no estuvo incluido en la agenda correspondiente.

En medio de ese escenario, Rosario Central mantuvo su postura de celebrar el logro deportivo, respaldado en su desempeño a lo largo de la temporada y en su posición final en la tabla acumulada.