Rosario Central sumó una nueva estrella tras ser reconocido como campeón por haber finalizado en el primer puesto de la tabla anual de la temporada. La resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo del fútbol argentino, que además determinó que no se dispute la Supercopa Internacional.
Rosario Central sumó una estrella tras decisión del Comité Ejecutivo
Rosario Central fue reconocido como campeón por terminar primero en la tabla anual, decisión que generó cruces y aclaraciones sobre el tratamiento del tema en las reuniones dirigenciales.