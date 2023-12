Rondón se quiere ir de River por motivos familiares

Por cuestiones estrictamente familiares y el hecho de que la estadía en el país viene siendo dificultosa en estos meses y con muchos contratiempos, el venezolano decidió empezar a negociar una rescisión de su contrato en buenos términos, lo que será analizado por la CD después del Trofeo de Campeones porque no deja de ser un tema sensible. Es que si bien Rondón adujo los temas personales, en River no desconocen que también pueda haber una gran influencia por el abrupto cambio del contexto económico de la Argentina.

Después de pagar poco más de u$s 2M de dólares (brutos) para adquirir el 100% de su ficha (llegó con el pase en su poder tras salir del Everton), su contrato hasta diciembre de 2025 incluye una cláusula de 5M de euros, monto elevado y difícil que pueda ejecutarse para un jugador de 34 años más allá de su experiencia internacional. De todas formas, en Núñez quieren hacer valer esa inversión y prefieren que la salida sea ante una oferta y no por una rescisión.