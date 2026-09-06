River pisó fuerte en el Monumental y venció 3-1 a Independiente Rivadavia

DE PENAL, MONTIEL PUSO EL 1-0 PARA RIVER



El defensor del Millonario remató fuerte al medio y no falló



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Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y remató al medio para poner el 1-0.

A partir de allí, River empezó a crecer y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Una de las más claras fue para Thiago Almada, quien recibió una asistencia de Correa y sacó un remate cruzado que encontró la intervención de Alejo Osella sobre la línea.

GALVÁN METIÓ EL 2-0 PARA RIVER



El mediocampista del Millonario aprovechó el rebote y metió el segundo.



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River encontró el segundo en el comienzo del complemento. Después de una buena combinación entre Correa y Almada, el mediocampista remató hacia el palo más lejano y obligó a una nueva intervención del arquero Nicolás Bolcato.

El rebote quedó servido y Tomás Galván apareció atento para anticiparse a los defensores y marcar el 2-0. Parecía que el partido quedaba encaminado, pero Independiente Rivadavia reaccionó y consiguió volver a meterse en juego.

ARCE DESCONTÓ PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El delantero paraguayo metió un gran cabezazo para ponerse a tiro en el resultado



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El conjunto mendocino aprovechó una de sus aproximaciones y llegó al descuento. Luego de un centro que Florentín bajó hacia el segundo palo, Álex Arce apareció dentro del área chica y convirtió de cabeza el 1-2.

El gol cambió el escenario. Independiente Rivadavia se adelantó y River tuvo que resistir algunos minutos complicados. Santiago Beltrán tuvo una intervención importante para evitar el empate, mientras que Luis Sequeira estuvo muy cerca de igualar cuando su remate terminó impactando contra el travesaño.

River había perdido parte del control que mostró durante varios pasajes y necesitaba recuperar aire.

¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO! GOLAZO DE GALVÁN



El mediocampista de River sacó un gran derechazo para poner el 3-1



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Cuando el partido se había vuelto incómodo, apareció nuevamente Tomás Galván.

La jugada comenzó con Correa, continuó con una intervención de Lucas Beltrán y terminó con Galván acomodándose para su derecha. El mediocampista sacó un remate colocado que se metió en el ángulo izquierdo de Bolcato para sellar el 3-1 definitivo.

El doblete convirtió a Galván en uno de los grandes protagonistas de la noche y le devolvió tranquilidad a un River que había sufrido después del descuento.

Con esta victoria, River suma dos triunfos consecutivos desde la llegada interina de Ponzio y acumula seis goles en esos dos encuentros. El equipo buscará ahora sostener esta recuperación y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final, además de mejorar su posición en la tabla anual.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la derrota no borra la buena campaña que viene realizando el equipo mendocino, que continúa con el objetivo de mantenerse entre los puestos de clasificación.