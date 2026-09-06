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River pisó fuerte en el Monumental y venció 3-1 a Independiente Rivadavia

El Millonario consiguió su segunda victoria consecutiva desde que Ponzio asumió como técnico interino. Montiel, de penal, y un doblete de Tomás Galván marcaron los goles en el Monumental. Álex Arce descontó para el equipo mendocino.

River volvió a ganar, mostró otra cara y empieza a recuperar confianza en el Torneo Clausura. El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental, por la octava fecha de la Zona B, y sumó su segundo triunfo consecutivo desde el cambio de entrenador.

El resultado también extendió el arranque goleador del ciclo de Ponzio: seis goles en dos partidos para un River que parece haber encontrado una reacción después de un comienzo de semestre marcado por las dudas.

El Millonario comenzó mejor, aunque necesitó algunos minutos para encontrar los caminos hacia el arco mendocino. La apertura llegó a partir de una acción protagonizada por Ángel Correa, una de las figuras de la noche. El delantero ingresó al área y fue derribado por Leonard Costa, por lo que el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal.

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Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y remató al medio para poner el 1-0.

A partir de allí, River empezó a crecer y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Una de las más claras fue para Thiago Almada, quien recibió una asistencia de Correa y sacó un remate cruzado que encontró la intervención de Alejo Osella sobre la línea.

River encontró el segundo en el comienzo del complemento. Después de una buena combinación entre Correa y Almada, el mediocampista remató hacia el palo más lejano y obligó a una nueva intervención del arquero Nicolás Bolcato.

El rebote quedó servido y Tomás Galván apareció atento para anticiparse a los defensores y marcar el 2-0. Parecía que el partido quedaba encaminado, pero Independiente Rivadavia reaccionó y consiguió volver a meterse en juego.

El conjunto mendocino aprovechó una de sus aproximaciones y llegó al descuento. Luego de un centro que Florentín bajó hacia el segundo palo, Álex Arce apareció dentro del área chica y convirtió de cabeza el 1-2.

El gol cambió el escenario. Independiente Rivadavia se adelantó y River tuvo que resistir algunos minutos complicados. Santiago Beltrán tuvo una intervención importante para evitar el empate, mientras que Luis Sequeira estuvo muy cerca de igualar cuando su remate terminó impactando contra el travesaño.

River había perdido parte del control que mostró durante varios pasajes y necesitaba recuperar aire.

Cuando el partido se había vuelto incómodo, apareció nuevamente Tomás Galván.

La jugada comenzó con Correa, continuó con una intervención de Lucas Beltrán y terminó con Galván acomodándose para su derecha. El mediocampista sacó un remate colocado que se metió en el ángulo izquierdo de Bolcato para sellar el 3-1 definitivo.

El doblete convirtió a Galván en uno de los grandes protagonistas de la noche y le devolvió tranquilidad a un River que había sufrido después del descuento.

Con esta victoria, River suma dos triunfos consecutivos desde la llegada interina de Ponzio y acumula seis goles en esos dos encuentros. El equipo buscará ahora sostener esta recuperación y meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final, además de mejorar su posición en la tabla anual.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la derrota no borra la buena campaña que viene realizando el equipo mendocino, que continúa con el objetivo de mantenerse entre los puestos de clasificación.

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