River visita a Atlético Tucumán, buscando meterse en puestos de clasificación

De esta manera, el "Millonario" alcanzó los 10 puntos y escaló hasta la décima posición, por lo que una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B. Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en la octava fecha, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse cuarto.
El equipo tucumano, que es dirigido por Julio César Falcioni, también pudo escalar en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, lo que le permitió tomar un poco de respiro en la pelea por la permanencia.
- Torneo Clausura
- Zona B - fecha 9
- Atlético Tucumán - River
- Estadio: Monumental Presidente José Fierro
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Silvio Trucco
- Hora: 17:30. TV: TNT Sports
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.