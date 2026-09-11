River visita a Atlético Tucumán, buscando meterse en puestos de clasificación

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un espantoso inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo.