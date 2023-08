River sumó a Sebastián Boselli como cuarto refuerzo

El futbolista de la categoría 2003 firmará un contrato por 3 años y medio con el Millonario. Arribará en las próximas horas a la Argentina para formalizar la rubrica. Todavía no hay fecha de presentación confirmada, aunque se estima que el club podría hacerlo oficial antes del fin de semana. El elenco uruguayo no se quedará con ninguna plusvalía en caso de una futura venta.

Las negociaciones quedaron blanqueadas cuando su padre y representante, Pablo Boselli, confirmó en mayo que había charlado con Enzo Francescoli durante la disputa del Mundial Sub 20. "Me llamó Enzo. Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Quedamos en hablar después del Mundial. Veremos si puede prosperar o no", había expresado en diálogo con TyC Sports en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.