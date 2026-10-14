River se pone al día con Sarmiento y debe ganar para prenderse

El encuentro, que está programado para las 19:00, se llevará a cabo en el estadio "Eva Perón" de la localidad de Junín, contará con la cobertura en vivo de Noticias Argentinas y se transmitirá por TNT Sports y Dsports. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

River llega a este encuentro con la obligación de ganar, después del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, que condenó a dicho equipo a descender a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora fuera de los playoffs (el último en clasificar es Independitente Rivadavia con 18).