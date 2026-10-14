En el marco de los trabajos de repavimentación que se ejecutan en la Avenida Circunvalación, las autoridades informaron un nuevo esquema de tránsito debido a la ampliación del corte sobre el anillo externo de la arteria principal.
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Ampliaron el corte en el anillo externo de la Circunvalación por obras
Vialidad extendió la interrupción del tránsito por los trabajos de repavimentación. Informaron cómo funciona el desvío vehicular y piden circular con precaución.