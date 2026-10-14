Ampliaron el corte en el anillo externo de la Circunvalación por obras

Para ordenar la circulación y evitar demoras, se dispuso un operativo de desvío obligatorio. Quienes transiten por el anillo externo deberán tomar la bajada hacia calle Mendoza, continuar por la arteria lateral de la Circunvalación y reincorporarse a la calzada principal a través de la rampa de acceso ubicada pasando calle Paula.

Desde los organismos a cargo de las obras solicitaron a los automovilistas y motociclistas respetar estrictamente la señalización vial colocada en la zona y circular con extrema precaución para prevenir incidentes.