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Ampliaron el corte en el anillo externo de la Circunvalación por obras

Vialidad extendió la interrupción del tránsito por los trabajos de repavimentación. Informaron cómo funciona el desvío vehicular y piden circular con precaución.

En el marco de los trabajos de repavimentación que se ejecutan en la Avenida Circunvalación, las autoridades informaron un nuevo esquema de tránsito debido a la ampliación del corte sobre el anillo externo de la arteria principal.

Para ordenar la circulación y evitar demoras, se dispuso un operativo de desvío obligatorio. Quienes transiten por el anillo externo deberán tomar la bajada hacia calle Mendoza, continuar por la arteria lateral de la Circunvalación y reincorporarse a la calzada principal a través de la rampa de acceso ubicada pasando calle Paula.

Desde los organismos a cargo de las obras solicitaron a los automovilistas y motociclistas respetar estrictamente la señalización vial colocada en la zona y circular con extrema precaución para prevenir incidentes.

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