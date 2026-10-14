Ante la consolidación del fenómeno de El Niño —un evento climático global originado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial—, la Agencia de Extensión Rural del INTA emitió una advertencia generalizada para todo el sector agrícola de San Juan. La combinación de lluvias superiores al promedio, el exceso de humedad acumulada y las mañanas frías configura un escenario sumamente propicio para la rápida proliferación de enfermedades fúngicas e insectos.
Alerta en el campo sanjuanino por las plagas que traería El Niño
Frente al incremento de humedad y las mañanas frías, desde el INTA llamaron a aplicar preventivos, asegurar el drenaje en los suelos y reforzar las mallas antigranizo en todas las fincas.