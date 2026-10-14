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Alerta en el campo sanjuanino por las plagas que traería El Niño

Frente al incremento de humedad y las mañanas frías, desde el INTA llamaron a aplicar preventivos, asegurar el drenaje en los suelos y reforzar las mallas antigranizo en todas las fincas.

Ante la consolidación del fenómeno de El Niño —un evento climático global originado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial—, la Agencia de Extensión Rural del INTA emitió una advertencia generalizada para todo el sector agrícola de San Juan. La combinación de lluvias superiores al promedio, el exceso de humedad acumulada y las mañanas frías configura un escenario sumamente propicio para la rápida proliferación de enfermedades fúngicas e insectos.

El especialista e investigador del organismo, Mg. Lucas Guillén, enfatizó en sanjuan8.com la importancia de no esperar a que las tormentas se desaten para actuar: "La recomendación general para el sector rural es tener productos preventivos antes de que ocurran las precipitaciones. Si se dan las lluvias previstas, las condiciones para la multiplicación de hongos en frutos y hortalizas estarán dadas".

Las precipitaciones intensas en etapas clave como la floración o la producción de semillas pueden generar pérdidas inevitables por fallas en la polinización o pudrición de raíz. Para cultivos de chacra como zapallo, melón, sandía y tomate, el organismo recomendó preparar el suelo garantizando un drenaje eficiente del agua de riego y de lluvia. Asimismo, se instó a revisar el estado sanitario de las fincas, monitorear el pronóstico a corto plazo y reforzar la estructura de las mallas antigranizo.

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En zonas con mayor vulnerabilidad hídrica como Barreal, las autoridades mantienen la vigilancia por crecientes mediante el armado de estructuras de contención y desvíos para amortiguar el impacto del agua de bajada. Desde la institución recordaron a todos los productores acercarse a la agencia más cercana para recibir asesoramiento adaptado a su cultivo.

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