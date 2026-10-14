Alerta en el campo sanjuanino por las plagas que traería El Niño

El especialista e investigador del organismo, Mg. Lucas Guillén, enfatizó en sanjuan8.com la importancia de no esperar a que las tormentas se desaten para actuar: "La recomendación general para el sector rural es tener productos preventivos antes de que ocurran las precipitaciones. Si se dan las lluvias previstas, las condiciones para la multiplicación de hongos en frutos y hortalizas estarán dadas".

Las precipitaciones intensas en etapas clave como la floración o la producción de semillas pueden generar pérdidas inevitables por fallas en la polinización o pudrición de raíz. Para cultivos de chacra como zapallo, melón, sandía y tomate, el organismo recomendó preparar el suelo garantizando un drenaje eficiente del agua de riego y de lluvia. Asimismo, se instó a revisar el estado sanitario de las fincas, monitorear el pronóstico a corto plazo y reforzar la estructura de las mallas antigranizo.