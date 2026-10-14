Encuentro clave con CEOs de ocho aerolíneas para sumar vuelos a San Juan

El primer hito confirmado en este esquema es el desembarco de la aerolínea low cost JetSmart, cuyo vuelo inaugural está programado para el próximo 19 de noviembre. Según detalló Castañares, la llegada de la compañía se concretó tras un proceso de negociaciones con las autoridades provinciales, donde las perspectivas de la actividad minera resultaron un factor determinante para despertar el interés comercial de la operadora.

En esa misma línea, el funcionario anunció que los días 26 y 27 de octubre se llevará a cabo una cumbre estratégica en San Juan con directivos y CEOs de más de ocho compañías aéreas. Entre las firmas confirmadas y con las que se han mantenido contactos figuran Gol, American Jet, Aerolíneas Argentinas, Fly Emirates, Avianca, Plus Ultra, Royal Class y Paranair. Durante el encuentro, la provincia actuará como nexo para que los ejecutivos del sector aeronáutico mantengan reuniones directas con representantes de empresas mineras y del sector productivo local.