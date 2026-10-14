La provincia de San Juan avanza en un plan estratégico para potenciar y ampliar su conectividad aérea, apalancada por la demanda del sector turístico y el impulso del desarrollo minero en la región. Así lo confirmó el Subsecretario de Turismo de la provincia, Juan Castañares, en entrevista radial.
Encuentro clave con CEOs de ocho aerolíneas para sumar vuelos a San Juan
Con el inicio de las operaciones de JetSmart confirmado para el 19 de noviembre y la infraestructura del aeropuerto lista para recibir vuelos internacionales, la provincia se prepara para una reunión clave los días 26 y 27 de octubre.