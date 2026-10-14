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Encuentro clave con CEOs de ocho aerolíneas para sumar vuelos a San Juan

Con el inicio de las operaciones de JetSmart confirmado para el 19 de noviembre y la infraestructura del aeropuerto lista para recibir vuelos internacionales, la provincia se prepara para una reunión clave los días 26 y 27 de octubre.

La provincia de San Juan avanza en un plan estratégico para potenciar y ampliar su conectividad aérea, apalancada por la demanda del sector turístico y el impulso del desarrollo minero en la región. Así lo confirmó el Subsecretario de Turismo de la provincia, Juan Castañares, en entrevista radial.

El primer hito confirmado en este esquema es el desembarco de la aerolínea low cost JetSmart, cuyo vuelo inaugural está programado para el próximo 19 de noviembre. Según detalló Castañares, la llegada de la compañía se concretó tras un proceso de negociaciones con las autoridades provinciales, donde las perspectivas de la actividad minera resultaron un factor determinante para despertar el interés comercial de la operadora.

En esa misma línea, el funcionario anunció que los días 26 y 27 de octubre se llevará a cabo una cumbre estratégica en San Juan con directivos y CEOs de más de ocho compañías aéreas. Entre las firmas confirmadas y con las que se han mantenido contactos figuran Gol, American Jet, Aerolíneas Argentinas, Fly Emirates, Avianca, Plus Ultra, Royal Class y Paranair. Durante el encuentro, la provincia actuará como nexo para que los ejecutivos del sector aeronáutico mantengan reuniones directas con representantes de empresas mineras y del sector productivo local.

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Castañares destacó además que el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento cuenta con la infraestructura operativa y las mangas de abordaje necesarias para recibir vuelos internacionales. Aunque las opciones de sumar rutas directas hacia Chile u otros puntos del país se encuentran en etapa de conversaciones e instancias de evaluación de rentabilidad, las gestiones buscan afianzar paulatinamente a la provincia en el mapa aerocomercial.

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