Boca perdió ante Vasco da Gama y quedó obligado a remontar en Brasil

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA.



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El gol obligó a Boca a modificar su planteo y asumir mayores riesgos. El Xeneize buscó avanzar con más jugadores, aunque el conjunto brasileño se acomodó para cerrar los espacios y complicar cada intento de ataque.

El comienzo del segundo tiempo le dio una oportunidad al equipo argentino. Boca salió decidido a buscar la igualdad y generó situaciones, mientras Vasco intentaba aprovechar los espacios que dejaba la defensa local.

Antes de los diez minutos hubo una ocasión clara para cada lado. Paulo Henrique quedó mano a mano con Montero, pero definió desviado. Poco después, Lautaro Blanco lanzó un centro cerrado desde la izquierda que terminó estrellándose contra el palo.

Boca siguió buscando alternativas y el ingreso de Sebastián Villa le dio más energía al ataque. El colombiano tuvo una oportunidad con un zurdazo que obligó a intervenir al arquero Jardim.

Pero uno de los momentos determinantes llegó antes de los 20 minutos del complemento.

Andrés Gómez fue expulsado por doble amarilla luego de impedir que Ascacibar ejecutara un tiro libre y reclamarle al árbitro chileno Piero Maza, a quien terminó tocando durante la protesta.

¡LA SECUENCIA COMPLETA! Gómez vio la amarilla por no dejar jugar el tiro libre para Boca y luego, ¡vio la segunda y se fue expulsado por este empujón al árbitro Maza!



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Con un hombre más, Boca adelantó todavía más sus líneas. Arruabarrena movió el banco y mandó a Miguel Merentiel a la cancha en busca de mayor presencia ofensiva.

La ocasión más clara llegó cuando el partido entraba en sus últimos 20 minutos.

El tremendo remate de Ascacíbar que se estrelló en el travesaño. Boca sigue 0-1 abajo ante Vasco. #CopaSudamericana pic.twitter.com/U5IClOGLHF — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2026

Ascacibar sacó un potente remate desde el borde del área que se estrelló contra el travesaño. Fue una de las imágenes de una noche en la que el Xeneize insistió, pero no consiguió quebrar la resistencia brasileña.

¡SE SALVÓ VASCO! Lautaro Blanco tiró el centro, la pelota pegó en el palo y de milagro Boca no tuvo el empate.



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Vasco da Gama defendió la ventaja hasta el final y se llevó un triunfo importante de la Bombonera. La expulsión de Gómez parecía abrirle el camino a Boca, pero el equipo argentino no encontró precisión en los últimos metros y terminó sin premio.https://x.com/ESPNEcuador/status/2110197640965046414/video/1

La serie se definirá el martes 20 de octubre, a las 21.30, en Brasil, aunque el estadio para el partido de vuelta todavía no estaba confirmado en la información disponible.

Boca necesitará ganar para revertir la eliminatoria. La derrota por la mínima diferencia deja la serie abierta, pero obliga al Xeneize a mejorar su eficacia ofensiva si quiere meterse en la final de la Copa Sudamericana.