El deporte argentino está de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro a los 59 años. El ex campeón mundial de boxeo falleció durante las primeras horas de este miércoles luego de sufrir una severa descompensación mientras se encontraba en un establecimiento de juegos en la localidad bonaerense de Morón.
Conmoción en el deporte: murió Jorge Roña Castro tras descompensarse
El histórico boxeador argentino, campeón mundial de peso mediano de la AMB en 1994 y referente del deporte nacional, falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón.