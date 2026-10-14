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Conmoción en el deporte: murió Jorge Roña Castro tras descompensarse

El histórico boxeador argentino, campeón mundial de peso mediano de la AMB en 1994 y referente del deporte nacional, falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón.

El deporte argentino está de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro a los 59 años. El ex campeón mundial de boxeo falleció durante las primeras horas de este miércoles luego de sufrir una severa descompensación mientras se encontraba en un establecimiento de juegos en la localidad bonaerense de Morón.

Según los reportes policiales, el legendario deportista se descompensó en la sala de máquinas del lugar. El servicio médico que acudió de urgencia constató el deceso de Castro, quien padecía diabetes. La investigación judicial para precisar las causas del fallecimiento quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el "Roña" o "Locomotora" se convirtió en uno de los pugilistas más carismáticos y guerreros de la historia nacional. Su punto culminante llegó el 12 de agosto de 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson. Meses después, el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, protagonizó una épica hazaña al noquear a John David Jackson estando al borde de la derrota, combate que fue elegido como la mejor pelea del año por la revista especialista The Ring.

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Tras retirarse en 2007 —y habiendo superado un tremendo accidente de tránsito en 2005 que lo mantuvo semanas en coma—, Castro volcó su vida al trabajo comunitario, transformando en 2020 su gimnasio en Temperley en un comedor social para asistir a familias vulnerables. Su partida deja un legado imborrable en el boxeo y el afecto popular de todo el país.

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