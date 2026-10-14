Conmoción en el deporte: murió Jorge Roña Castro tras descompensarse

Según los reportes policiales, el legendario deportista se descompensó en la sala de máquinas del lugar. El servicio médico que acudió de urgencia constató el deceso de Castro, quien padecía diabetes. La investigación judicial para precisar las causas del fallecimiento quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el "Roña" o "Locomotora" se convirtió en uno de los pugilistas más carismáticos y guerreros de la historia nacional. Su punto culminante llegó el 12 de agosto de 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson. Meses después, el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, protagonizó una épica hazaña al noquear a John David Jackson estando al borde de la derrota, combate que fue elegido como la mejor pelea del año por la revista especialista The Ring.