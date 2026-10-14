GEMERA respaldó los cambios en la Ley de Inversiones Mineras para agilizar la exploración

Uno de los avances más esperados por las empresas es la digitalización del trámite de devolución del IVA de exploración (Art. 14 bis) a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) de la ARCA y la plataforma TAD, reemplazando el expediente en papel vigente desde 2004. Además, la norma elimina el aviso previo de trabajos, agiliza la exención de derechos de importación (Art. 21) mediante la plataforma VUCEA en 5 días hábiles y fija un plazo máximo de resolución de 30 días hábiles tanto para la Secretaría de Minería como para la ARCA. La reforma suma también la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM) para ordenar los proyectos con un código único por CUIT.

El presidente de GEMERA, Michael Meding, remarcó el impacto directo de las medidas en las inversiones: "En exploración, el capital trabado en la burocracia es capital que no se invierte en perforación. Hoy la Argentina destina unos 400 millones de dólares anuales a la exploración, pero desde GEMERA insistimos en que el país necesita superar los 1.000 millones. Que la devolución del IVA tenga plazos ciertos y trámite digital brinda la previsibilidad necesaria para financiar las campañas de trabajo".