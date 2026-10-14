El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) emitió un comunicado en el que valoró la adecuación reglamentaria de la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196). A través de un paquete de ocho normativas implementadas entre julio de 2025 y octubre de 2026 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Minería y la ARCA, se modernizaron los mecanismos de fiscalización e incentivos para el sector exploratorio.
GEMERA respaldó los cambios en la Ley de Inversiones Mineras para agilizar la exploración
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina destacó la actualización reglamentaria de la Ley 24.196, que digitaliza trámites, agiliza el recupero del IVA y acorta los plazos administrativos a 30 días hábiles.