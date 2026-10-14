Temporal en el Norte: cayó granizo en varios puntos de Jáchal

Entre las zonas más afectadas se encuentra Niquivil, donde los propios vecinos captaron en video la fuerza con la que cayó la piedra y compartieron los registros a través de las redes sociales. El fenómeno también se sintió con fuerza en La Falda —sobre calle Noriega— y en la localidad de Tres Esquinas, mostrando marcadas variaciones de intensidad según el sector.

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