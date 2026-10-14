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Temporal en el Norte: cayó granizo en varios puntos de Jáchal

El fenómeno afectó a las localidades de Niquivil, La Falda y Tres Esquinas bajo alerta amarilla. Por el momento no se reportaron daños ni pérdidas materiales.

La inestabilidad climática volvió a golpearle al departamento Jáchal durante la jornada del lunes, registrando una intensa caída de granizo en distintos sectores del norte sanjuanino. El temporal se desarrolló en el marco de una alerta amarilla por tormentas que abarcó a varios puntos de la provincia.

Entre las zonas más afectadas se encuentra Niquivil, donde los propios vecinos captaron en video la fuerza con la que cayó la piedra y compartieron los registros a través de las redes sociales. El fenómeno también se sintió con fuerza en La Falda —sobre calle Noriega— y en la localidad de Tres Esquinas, mostrando marcadas variaciones de intensidad según el sector.

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Pese a la violencia del episodio meteorológico y la preocupación generada en la comunidad, hasta el momento no se informaron oficialmente daños materiales, afectación en cultivos o consecuencias de consideración.

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