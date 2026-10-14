La inestabilidad climática volvió a golpearle al departamento Jáchal durante la jornada del lunes, registrando una intensa caída de granizo en distintos sectores del norte sanjuanino. El temporal se desarrolló en el marco de una alerta amarilla por tormentas que abarcó a varios puntos de la provincia.
Temporal en el Norte: cayó granizo en varios puntos de Jáchal
El fenómeno afectó a las localidades de Niquivil, La Falda y Tres Esquinas bajo alerta amarilla. Por el momento no se reportaron daños ni pérdidas materiales.