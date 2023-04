River: De la Cruz se pierde el debut en la Libertadores

Además, en un encuentro ante The Strongest que requerirá de un gran desgaste por la altura, De la Cruz tenía todos los boletos para ir de arranque por ser uno de los jugadores del plantel que mejor estado atlético y resistencia tiene, además de que se trata del estreno en el torneo que representa el objetivo máximo del club en el año.

Pero la rodilla derecha no quiso. Y es tan cierto que en esta oportunidad se da por una situación poco afortunada como que la patología compleja que arrastra también hizo lo suyo: se trata de una zona que ya está sensible y que a veces no tiene la misma resistencia que otras partes del cuerpo. Para el único jugador de campo mundialista del fútbol argentino, claro, esto es un dolor de cabeza: si bien este parate no aparenta ser tan largo como los anteriores (desde el cuerpo técnico no lo descartan para el domingo vs. Huracán), lo cierto es que ya son varios en los últimos meses, con el agregado de que también realizó un par de tratamientos especiales.

Por caso, post participación con Uruguay en el Mundial se sometió a un tratamiento con células madre para intentar desterrar definitivamente la generación de líquido sinovial en su rodilla y, por ende, el dolor: esa lesión que se le genera no le permite hacer demasiados esfuerzos y su recuperación lleva algunas semanas. Así, había estado sin jugar desde el 2 de diciembre (triunfo uruguayo vs. Ghana en Qatar que no evitó la eliminación) hasta el 26 de febrero, contra Arsenal: fueron casi tres meses en los que se perdió la primera parte de la pretemporada en San Luis, en Miami trabajó diferenciado y recién se sumó a la par del grupo dos semanas antes de su retorno a las canchas.

Más reciente en el tiempo, también: antes de ponerse a disposición de Demichelis el miércoles pasado, se había sometido a un tratamiento médico y fisiokinésico durante las dos semanas anteriores, con ejercicios especializados para intentar evitar una futura recaída en la sinovitis.

Algo que, en cierto punto, se logró, nada más que un inesperado traumatismo le volvió a causar una inflamación y le sacará nuevamente minutos (apenas 252' en cinco partidos en el año). Ahora, a pensar en la vuelta...

La lista, con dos bajas más y una vuelta

En la lista de concentrados para jugar este martes contra The Strongest, además de De la Cruz, hay dos bajas más: Franco Alfonso y Tomás Castro Ponce se quedaron en Buenos Aires y probablemente sumen minutos este miércoles en el partido de la Reserva contra Huracán. Quien sí figura nuevamente y se sumó al vuelo a Bolivia es Santiago Simón, ya recuperado de la tendinitis en el aductor izquierdo que lo había tenido a maltraer en las últimas semanas.

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Petroli.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Robert Rojas, Elías Gómez y Leandro González Pirez.

Volantes: Enzo Pérez, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco, Ignacio Fernández y José Paradela.

Delanteros: Lucas Beltrán, Pablo Solari, Miguel Borja, Salomón Rondón y Matías Suárez.