River ganó y es líder por el grupo B del Torneo Clausura

El Millonario supo imponerse desde el principio de todo, y atropelló a Estudiantes en cada uno de los sectores de la cancha. A los 13, iba a llegar el segundo gol, aunque con polémica.

Nacho Fernández marcó el 2-0, pero el árbitro anuló la acción de manera incorrecta por una supuesta mano del ex volante de Gimnasia de La Plata antes de la definición.

Tres minutos luego de la intervención del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez confirmó la polémica jugada en el área de Estudiantes, con el aval de Fernando Echenique.

Como si los goles fuesen poco, el equipo de Eduardo Domínguez tuvo que lamentar la lesión del ex River, Leandro González Pírez, aunque tuvo superioridad numérica llegando al final de la primera parte.

River sufrió la expulsión de Martínez Quarta

A los 40', y después de una brutal patada sobre Santiago Ascacibar que el árbitro no sancionó, Lucas Martínez Quarta recibió su segunda amarilla y se marchó al vestuario antes de tiempo. La primera parte iba a terminar con El Pincha como protagonista.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Estudiantes comenzó a aproximarse al arco defendido por Franco Armani, quien cometería un grave error ante la presión de Cristian Medina minutos después.

Luego de un pase con poca fuerza, El Pulpo intentó rechazar, pero la pelota dio en la mano del exjugador de Boca. Después del festejo de la gente de Estudiantes, el gol fue correctamente invalidado.

El descuento del local llegaría sobre el pitazo final del partido. Luego de un gran córner de Cetré, fue Núñez el que con un certero cabezazo despertó la ilusión de la gente Pincharrata.

Finalmente, El Pincha no supo aprovechar el tiempo con el que tuvo un hombre de más, en tanto que River consiguió un valioso triunfo en una cancha difícil. El próximo miércoles, El Millonario recibirá a Palmeiras en El Monumental, abriendo la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.