La empresa Vicuña anunció su intención de reiniciar las actividades en la provincia de La Rioja, destacando la decisión del Gobierno local de avanzar en el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Este paso resulta clave para retomar las obras de la ruta provincial 506 y el bypass a Guandacol, una vez que quede sin efecto la orden judicial que actualmente impide su ejecución.
Vicuña reinicia trabajos en La Rioja y avanza con las obras de la RP 506
A través de un comunicado, Vicuña destaca la decisión de la Provincia de La Rioja de avanzar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental para reiniciar las obras de la ruta provincial 506 y el bypass a Guandacol.