Vicuña reinicia trabajos en La Rioja y avanza con las obras de la RP 506

Desde la compañía señalaron que esta medida permitirá no solo retomar el mantenimiento del camino, sino también continuar con el proceso de licitación para la construcción de la circunvalación. En esta instancia ya participan varias empresas riojanas, lo que, según indicaron, generará oportunidades de empleo para trabajadores de las comunidades cercanas.

Asimismo, Vicuña remarcó que las tareas se desarrollarán respetando los estándares técnicos, ambientales y operativos previstos, en línea con la normativa vigente. Estas acciones forman parte de un esquema de articulación más amplio que la firma venía trabajando junto a la provincia antes de las intervenciones judiciales, con el objetivo de ordenar las distintas iniciativas vinculadas al proyecto, fomentar el empleo local y fortalecer capacidades en la región.