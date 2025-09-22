Richet Zapata se consagró campeón del Argentino Senior

El partido definitorio comenzó pasadas las 20 horas, ante un gran marco de público que presenció el duelo. Los goleadores del partido fueron Bautista Romero, Lucas Andrada (2), Jesús Martín y Bautista Giménez, en Richet; y Lucas Bisso, en Concepción.

La jornada que incluyó a cuatro partidos comenzó a las 14 con el duelo por el séptimo y octavo puesto. Huracán de Parque Patricios venció 4 a 2 Casa D’Italia de Mendoza. Luego, a las 16, Andes Talleres de Mendoza le ganó 7 a 3 a Unión Vecinal de Trinidad y se adueñó con quinto puesto. El cronograma continuó con el mano a mano por el último lugar del podio. Olimpia derrotó 4 a 2 a Estudiantil Porteño y se quedó con el tercer puesto.