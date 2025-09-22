El estadio cubierto Aldo Cantoni de San Juan albergó este sábado 20 de septiembre 2025 a la gran final entre los equipos masculinos de Richet Zapata y Concepción Patín Club, en el marco del Campeonato Argentino Senior – Top 8 de hockey sobre patines. El Violeta de Santa Lucía ganó por 5 a 1 y se quedó con el título nacional, que estuvo en disputa desde el martes 16 con la presencia de los ocho mejores elencos de la última temporada.
Richet Zapata se consagró campeón del Argentino Senior
El torneo masculino de hockey sobre patines, denominado Top 8, finalizó el sábado en el estadio Aldo Cantoni.