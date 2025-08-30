Rally Raid 2025: el rugir de los motores ya se siente en la provincia

Entre los competidores locales, se destacan tres representantes de San Juan con gran jerarquía: Lisandro Sisterna, quien logró subirse al podio del Dakar 2025, Leandro López, consagrado en el Desafío Ruta 40, y Lino Sisterna, piloto con experiencia en el Dakar que participa en la categoría T1.1. Estos sanjuaninos buscan hacer valer su localía y demostrar su talento en casa.

El evento comenzó con la apertura del vivac, donde los equipos realizaron las verificaciones técnicas y administrativas necesarias. La primera etapa, disputada el viernes, consistió en un recorrido de 80 kilómetros en la zona oeste. El sábado se programaron dos intensas etapas: una de 180 kilómetros en Salinas, con control en El Salado, y otra de 150 kilómetros por la misma zona, con regreso al vivac. La competencia cerrará el domingo con la cuarta etapa de 200 kilómetros, con la Difunta Correa como punto de control, una de las mayores atracciones turísticas y culturales de la provincia.

image

El público, que acudió masivamente a la Plaza de Santa Lucía el viernes por la noche para presenciar la largada simbólica, acompañó a los pilotos con gran entusiasmo. En el evento estuvieron presentes autoridades provinciales y departamentales, quienes dieron la bienvenida a los competidores y destacaron la importancia de este tipo de eventos para el turismo deportivo en la provincia.

El Rally Raid 2025 no solo es una cita para los fanáticos del motor, sino también una oportunidad para consolidar a San Juan como uno de los principales destinos del rally en Argentina. A lo largo de la competencia, los participantes enfrentarán un desafío único, donde la velocidad, la estrategia y la resistencia serán claves para alcanzar el podio.

La premiación final se llevará a cabo a las 15 horas del domingo en la Plaza de Santa Lucía, donde los mejores pilotos recibirán su reconocimiento tras un fin de semana lleno de emoción y competencias intensas.