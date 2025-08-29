Los jugadores sanjuaninos siguen sumando protagonismo en la Selección Argentina de Fútbol Silencioso, conocida como Los Toros. En esta oportunidad, tres futbolistas de la provincia fueron nuevamente convocados para participar de la concentración que se llevará a cabo en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, a partir de este viernes.
Otra vez, sanjuaninos fueron seleccionados para el plantel de Los Toros
Se trata del histórico goleador Ricardo Mestre, acompañado por Jonathan Castillo y Axel Varela, quienes forman parte del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte de San Juan y de la Asociación de Sordos San Juan.