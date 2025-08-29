Otra vez, sanjuaninos fueron seleccionados para el plantel de Los Toros

Se trata del histórico goleador Ricardo Mestre, acompañado por Jonathan Castillo y Axel Varela, quienes forman parte del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte de San Juan y de la Asociación de Sordos San Juan. A ellos se suma un cuarto sanjuanino que cumple un rol clave en el equipo nacional: Guillermo Basáñez, actual director técnico del seleccionado junto a Mariano González de Buenos Aires.

La concentración contará con 27 convocados, pero será determinante: de esta lista se reducirá el plantel a 23 o 19 jugadores, con el objetivo de definir la nómina final que representará a Argentina en las Sordolimpiadas de Tokio, a disputarse del 15 al 26 de noviembre.