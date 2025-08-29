"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > toros

Otra vez, sanjuaninos fueron seleccionados para el plantel de Los Toros

Se trata del histórico goleador Ricardo Mestre, acompañado por Jonathan Castillo y Axel Varela, quienes forman parte del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte de San Juan y de la Asociación de Sordos San Juan.

Los jugadores sanjuaninos siguen sumando protagonismo en la Selección Argentina de Fútbol Silencioso, conocida como Los Toros. En esta oportunidad, tres futbolistas de la provincia fueron nuevamente convocados para participar de la concentración que se llevará a cabo en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, a partir de este viernes.

Se trata del histórico goleador Ricardo Mestre, acompañado por Jonathan Castillo y Axel Varela, quienes forman parte del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte de San Juan y de la Asociación de Sordos San Juan. A ellos se suma un cuarto sanjuanino que cumple un rol clave en el equipo nacional: Guillermo Basáñez, actual director técnico del seleccionado junto a Mariano González de Buenos Aires.

La concentración contará con 27 convocados, pero será determinante: de esta lista se reducirá el plantel a 23 o 19 jugadores, con el objetivo de definir la nómina final que representará a Argentina en las Sordolimpiadas de Tokio, a disputarse del 15 al 26 de noviembre.

Te puede interesar...

Durante el fin de semana, además de los entrenamientos físicos y tácticos, el seleccionado disputará dos amistosos: el primero el sábado por la mañana y el segundo en horas de la siesta.

Cuerpo técnico de Los Toros

  • DT: Guillermo Basáñez (San Juan)
  • DT: Mariano González (Buenos Aires)
  • Preparador físico asistente (PFA): Sebastián Soto (Buenos Aires)
  • Preparador físico (PF): Ezequiel Méndez (Buenos Aires)
  • Video analista: Dylan Audala (Buenos Aires)

Sanjuaninos convocados

  • Ricardo Mestre
  • Jonathan Castillo
  • Axel Varela

La presencia sanjuanina en el seleccionado es un orgullo provincial y un reflejo del crecimiento del deporte adaptado, que continúa sumando logros y objetivos en el plano internacional.

Temas

Te puede interesar