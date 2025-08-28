Hay festejos que quedan para la historia y el que tuvo Lionel Messi el miércoles 27 de agosto en el Chase Stadium, probablemente sea uno de ellos. Inter Miami recibió a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup y su capitán no solo volvió a ser titular, sino que además marcó dos goles que le permitieron al equipo llegar a la final del torneo. Su familia estuvo en la tribuna demostrándole su apoyo incondicional y juntos protagonizaron un emotivo momento que quedó registrado por las cámaras: tras el segundo gol, el campeón del mundo corrió a celebrar con sus hijos y las imágenes dieron la vuelta al mundo.
El emotivo festejo de Lionel Messi con sus hijos tras su golazo con Inter Miami
El argentino le dio la victoria a su equipo y jugará la final de la Leagues Cup; celebró con Thiago y Mateo y juntos protagonizaron un momento muy especial que dio la vuelta al mundo.