El emotivo festejo de Lionel Messi con sus hijos tras su golazo con Inter Miami

El miércoles, el Chase Stadium fue sede de la semifinal entre Inter Miami y Orlando City. El equipo visitante abrió el marcador al final del primer tiempo, pero en el segundo, Lionel Messi, que regresó como titular tras su lesión, marcó el empate desde el punto de penal. Pero el alivio llegó dos minutos antes de que terminara el tiempo reglamentario. Al igual que lo hizo en varios partidos claves de su carrera, el capitán volvió a hacer de las suyas y le dio la victoria parcial a su equipo con un golazo.

Messi miercoles

El festejo fue de alivio, de alegría y euforia absoluta. Todo el equipo se apuró para abrazarlo y, tras saludarse con sus compañeros, Messi corrió al sector VIP de la tribuna donde se encontraba su familia. Tras extender las manos para que los niños que estaban allí pudieran tocarlo, abrazó a sus dos hijos mayores, Thiago (12) y Mateo (9), quienes lo esperaban de pie, ansiosos. En las imágenes que se viralizaron no se advirtió la presencia del más pequeño de la familia, Ciro (7), pero sí la de Antonela Roccuzzo, que los miraba llena de amor y ternura.