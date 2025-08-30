Boca visitará a Aldosivi con bajas, pero con expectativas altas

Una de las bajas más importantes será la de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y estará fuera de acción por al menos un mes. Esta baja provoca la vuelta de Ayrton Costa a la titularidad, quien se había perdido varias fechas debido a un inconveniente físico en el Mundial de Clubes.

En cuanto a la situación de Rodrigo Battaglia, el volante sufrió un dolor muscular y estuvo en duda hasta última hora. Sin embargo, tras no necesitar estudios clínicos y volver a entrenarse con normalidad, se espera que esté disponible para el partido.