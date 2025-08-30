El Xeneize se encuentra en una racha positiva, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, no todo es ideal para el conjunto de Miguel Ángel Russo, quien, a pesar de la buena forma de su equipo, deberá hacer algunos ajustes debido a lesiones.
Boca visitará a Aldosivi con bajas, pero con expectativas altas
Boca Juniors, que llega de una victoria contundente por 2-0 ante Banfield en el Torneo Clausura 2025, se prepara para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata este domingo 31 de agosto, a las 14:30 horas.