"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca Juniors

Boca visitará a Aldosivi con bajas, pero con expectativas altas

Boca Juniors, que llega de una victoria contundente por 2-0 ante Banfield en el Torneo Clausura 2025, se prepara para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata este domingo 31 de agosto, a las 14:30 horas.

El Xeneize se encuentra en una racha positiva, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, no todo es ideal para el conjunto de Miguel Ángel Russo, quien, a pesar de la buena forma de su equipo, deberá hacer algunos ajustes debido a lesiones.

Una de las bajas más importantes será la de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y estará fuera de acción por al menos un mes. Esta baja provoca la vuelta de Ayrton Costa a la titularidad, quien se había perdido varias fechas debido a un inconveniente físico en el Mundial de Clubes.

En cuanto a la situación de Rodrigo Battaglia, el volante sufrió un dolor muscular y estuvo en duda hasta última hora. Sin embargo, tras no necesitar estudios clínicos y volver a entrenarse con normalidad, se espera que esté disponible para el partido.

Te puede interesar...

Por otro lado, Tomás Belmonte continúa con su proceso de recuperación y no estará presente en el partido ante Aldosivi.

Posible alineación de Boca para enfrentar a Aldosivi:

  • Formación titular: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El regreso de Ander Herrera aún es incierto. El volante sigue con su recuperación y, aunque la intención de Russo es no apresurar su vuelta, su presencia en la lista de concentrados para el viaje a Mar del Plata todavía no está confirmada.

El Xeneize, que no contará con público visitante por decisión de la APREVIDE, buscará seguir extendiendo su buen momento en el Torneo Clausura ante un Aldosivi que, pese a no tener la misma fuerza, será un rival complicado en el Estadio José María Minella.

Temas

Te puede interesar