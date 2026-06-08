Qué dice el último parte médico del jugador danés Christian Eriksen

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El incidente se produjo cuando transcurría el minuto 65 del partido. Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que llevó a que el árbitro suspendiera el encuentro de forma definitiva. Los equipos médicos ingresaron al campo de inmediato y, tras unos instantes de inconsciencia, el futbolista recuperó el conocimiento sobre el césped, pudo comunicarse con los médicos y abandonó el terreno de juego por sus propios medios antes de ser trasladado en camilla.