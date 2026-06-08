La Federación de Fútbol Danesa informó que Christian Eriksen evoluciona favorablemente luego de desplomarse durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en Odense. El futbolista de 34 años permanece internado en el Hospital Universitario de Odense, donde se encuentra acompañado por su familia y se espera que reciba el alta médica en los próximos días.
Qué dice el último parte médico del jugador danés Christian Eriksen
El futbolista de 34 años permanece internado en el Hospital Universitario de Odense, donde se encuentra acompañado por su familia y se espera que reciba el alta médica en los próximos días.