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Qué dice el último parte médico del jugador danés Christian Eriksen

El futbolista de 34 años permanece internado en el Hospital Universitario de Odense, donde se encuentra acompañado por su familia y se espera que reciba el alta médica en los próximos días.

La Federación de Fútbol Danesa informó que Christian Eriksen evoluciona favorablemente luego de desplomarse durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en Odense. El futbolista de 34 años permanece internado en el Hospital Universitario de Odense, donde se encuentra acompañado por su familia y se espera que reciba el alta médica en los próximos días.

Según el reciente comunicado oficial emitido por la Federación Danesa de Fútbol (DBU), Eriksen se encuentra bajo cuidados permanentes: “Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos”, aseguró Morten Boesen, médico de la selección nacional, en declaraciones reproducidas por la entidad.

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El incidente se produjo cuando transcurría el minuto 65 del partido. Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que llevó a que el árbitro suspendiera el encuentro de forma definitiva. Los equipos médicos ingresaron al campo de inmediato y, tras unos instantes de inconsciencia, el futbolista recuperó el conocimiento sobre el césped, pudo comunicarse con los médicos y abandonó el terreno de juego por sus propios medios antes de ser trasladado en camilla.

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