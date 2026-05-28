Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Darderi

Comesaña sostuvo un nivel alto durante gran parte del encuentro y logró imponerse en los momentos decisivos para seguir avanzando en París. En la ronda inicial ya había dado una muestra de carácter al superar al estadounidense Ethan Quinn (50°) en tres sets. Y este jueves dio otro paso adelante.

El Tiburón mostró competitividad y temple desde el inicio del encuentro, en una versión muy diferente a la que venía exhibiendo desde el inicio de la actual temporada, cuando cayó más allá del Top 100 tras haber alcanzado el 54° lugar del escalafón masculino el año pasado.

En el tiebreak del primer set, Comesaña tuvo su oportunidad, arriesgó y encontró premio. Fue una señal de lo que vendría después, incluso en los baches que experimentó en el contexto de un partido maratónico: con la confianza renovada, el marplatense siempre se mostró decidido a dar el golpe y en todo momento puso en aprietos a Darderi. Incluso cuando el geselino que representa a Italia se llevó el cuarto set y llegó mejor perfilado al parcial decisivo, Comesaña mantuvo la calma y nunca se apartó de su libreto. En su fortaleza mental estuvo la llave principal de la victoria.

El resultado ratifica el gran momento colectivo del tenis nacional en Roland Garros: con 10 jugadores, Argentina se convirtió en el país con mayor representación en la segunda ronda en París. Varios jugadores atraviesan el mejor momento de sus carreras y protagonizaron actuaciones destacadas en la presente edición, entre ellas el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (56°) sobre Sinner, número 1 del mundo, este jueves.

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Un día antes, Thiago Tirante (60°) había eliminado al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) y, en el cuadro femenino, Solana Sierra (68° en el ranking de la WTA) logró la mejor victoria de su carrera al superar a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del planeta y finalista de este certamen en 2024.

Ahora, Comesaña intentará seguir haciendo historia y buscará un lugar en los octavos de final del torneo más importante del mundo sobre polvo de ladrillo. Su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini (actual 105° y ex Top 10), quien eliminó al francés Arthur Rinderknech (25°) en sets corridos. De ganar, será su mejor actuación en un Grand Slam, tras haber alcanzado la tercera ronda en Wimbledon y US Open en 2024.