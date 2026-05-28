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Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Darderi

El marplatense, número 102 del ranking ATP, superó al 17° del mundo por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4, en una batalla de más de cuatro horas. Su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini

Tras el histórico batacazo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner, el tenis argentino sumó otro golpe en la segunda ronda de Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi, número 17 del mundo, y se clasificó a la tercera ronda del Grand Slam parisino.

Fue 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 del marplatense sobre el ítalo argentino luego de 4 horas y 10 minutos de un partido electrizante en la Cancha 6.

El tenista nacional, de 25 años y actualmente situado en el puesto 102 del ranking ATP, volvió a mostrar personalidad y solidez en un encuentro difícil, ante un rival que llegaba como uno de los preclasificados del cuadro y con muy buenos resultados en la gira europea de arcilla.

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Comesaña sostuvo un nivel alto durante gran parte del encuentro y logró imponerse en los momentos decisivos para seguir avanzando en París. En la ronda inicial ya había dado una muestra de carácter al superar al estadounidense Ethan Quinn (50°) en tres sets. Y este jueves dio otro paso adelante.

El Tiburón mostró competitividad y temple desde el inicio del encuentro, en una versión muy diferente a la que venía exhibiendo desde el inicio de la actual temporada, cuando cayó más allá del Top 100 tras haber alcanzado el 54° lugar del escalafón masculino el año pasado.

En el tiebreak del primer set, Comesaña tuvo su oportunidad, arriesgó y encontró premio. Fue una señal de lo que vendría después, incluso en los baches que experimentó en el contexto de un partido maratónico: con la confianza renovada, el marplatense siempre se mostró decidido a dar el golpe y en todo momento puso en aprietos a Darderi. Incluso cuando el geselino que representa a Italia se llevó el cuarto set y llegó mejor perfilado al parcial decisivo, Comesaña mantuvo la calma y nunca se apartó de su libreto. En su fortaleza mental estuvo la llave principal de la victoria.

El resultado ratifica el gran momento colectivo del tenis nacional en Roland Garros: con 10 jugadores, Argentina se convirtió en el país con mayor representación en la segunda ronda en París. Varios jugadores atraviesan el mejor momento de sus carreras y protagonizaron actuaciones destacadas en la presente edición, entre ellas el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (56°) sobre Sinner, número 1 del mundo, este jueves.

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Un día antes, Thiago Tirante (60°) había eliminado al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) y, en el cuadro femenino, Solana Sierra (68° en el ranking de la WTA) logró la mejor victoria de su carrera al superar a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del planeta y finalista de este certamen en 2024.

Ahora, Comesaña intentará seguir haciendo historia y buscará un lugar en los octavos de final del torneo más importante del mundo sobre polvo de ladrillo. Su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini (actual 105° y ex Top 10), quien eliminó al francés Arthur Rinderknech (25°) en sets corridos. De ganar, será su mejor actuación en un Grand Slam, tras haber alcanzado la tercera ronda en Wimbledon y US Open en 2024.

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