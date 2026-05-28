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Franco Colapinto se afianza en Alpine y Briatore lo mima pensando en 2027

Tras sumar puntos en cinco carreras y lograr su mejor resultado en Canadá, Franco Colapinto recibió un fuerte respaldo de Flavio Briatore, que lo proyectó como futuro piloto de Alpine.

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue en ascenso y en Alpine ya empiezan a proyectarlo más allá de la temporada actual. Luego de un sólido inicio de campeonato, el piloto argentino recibió un fuerte respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien aseguró que el pilarense tiene “talento para ser uno de los mejores pilotos”.

Colapinto atraviesa su mejor momento desde su desembarco en la Máxima. En apenas cinco carreras disputadas durante la temporada 2026, ya acumuló 15 puntos y viene de conseguir dos actuaciones consecutivas que marcaron un salto importante dentro de la categoría: fue séptimo en Miami y sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado hasta el momento en Fórula 1.

En medio del anuncio del millonario acuerdo entre Alpine y Gucci, Briatore destacó públicamente el crecimiento del argentino y dejó una frase que alimentó la ilusión de continuidad para 2027.

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“Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos”, afirmó el histórico dirigente italiano durante una conferencia de prensa. Luego puso como ejemplo lo realizado por Colapinto en Canadá: “El viernes no participó en la FP1 por un problema con la batería. Luego se subió al coche, se clasificó y quedó entre los diez primeros. Cosas así no son habituales”.

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Aunque Alpine todavía no confirmó su alineación para la próxima temporada, Briatore dejó abierta la puerta para que el argentino siga como compañero de Pierre Gasly.

“Por el momento tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027 tenemos a Gasly porque firmó a largo plazo y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo hasta el final de la temporada”, sostuvo.

El empresario también hizo referencia a las críticas que había recibido el piloto argentino durante 2025 y resaltó la evolución que mostró en poco tiempo.

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“El año pasado Colapinto fue criticado por todos. Pero creo que Franco tiene talento”, expresó. Además, remarcó un aspecto que considera clave en su crecimiento: “Ahora está más tranquilo. El año pasado todavía era un niño y tenía mucha presión porque no sabía si seguiría en el equipo”.

Mientras tanto, Alpine también disfruta de un buen presente deportivo. La escudería francesa logró consolidarse como la quinta fuerza del campeonato de Constructores con 35 puntos, repartidos entre las 20 unidades de Gasly y las 15 de Colapinto.

Tras su destacado rendimiento en Canadá, el argentino volverá a salir a pista entre el 5 y el 7 de junio, cuando se dispute el tradicional Gran Premio de Mónaco.

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