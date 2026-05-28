Franco Colapinto se afianza en Alpine y Briatore lo mima pensando en 2027

“Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos”, afirmó el histórico dirigente italiano durante una conferencia de prensa. Luego puso como ejemplo lo realizado por Colapinto en Canadá: “El viernes no participó en la FP1 por un problema con la batería. Luego se subió al coche, se clasificó y quedó entre los diez primeros. Cosas así no son habituales”.

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Aunque Alpine todavía no confirmó su alineación para la próxima temporada, Briatore dejó abierta la puerta para que el argentino siga como compañero de Pierre Gasly.

“Por el momento tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027 tenemos a Gasly porque firmó a largo plazo y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo hasta el final de la temporada”, sostuvo.

El empresario también hizo referencia a las críticas que había recibido el piloto argentino durante 2025 y resaltó la evolución que mostró en poco tiempo.

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“El año pasado Colapinto fue criticado por todos. Pero creo que Franco tiene talento”, expresó. Además, remarcó un aspecto que considera clave en su crecimiento: “Ahora está más tranquilo. El año pasado todavía era un niño y tenía mucha presión porque no sabía si seguiría en el equipo”.

Mientras tanto, Alpine también disfruta de un buen presente deportivo. La escudería francesa logró consolidarse como la quinta fuerza del campeonato de Constructores con 35 puntos, repartidos entre las 20 unidades de Gasly y las 15 de Colapinto.

Tras su destacado rendimiento en Canadá, el argentino volverá a salir a pista entre el 5 y el 7 de junio, cuando se dispute el tradicional Gran Premio de Mónaco.